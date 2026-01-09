Movimientos sociales de Mérida se concentraron en defensa de la soberanía nacional

9 de enero de 2026.En la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, municipio Libertador, se llevó a cabo este viernes el gran encuentro estadal de la Asamblea Constituyente de los Movimientos Sociales, que reunió a integrantes del Sistema de Misiones y Grandes Misiones de la entidad merideña, informó /Prensa Gobernación de Mérida Reporte por Keyla Araque.

Los merideños, se concentraron para debatir diversas propuestas que fortalecerán y unificarán las bases del poder popular, con el propósito de transformar la gobernabilidad de la Revolución Bolivariana. La plenaria, reunió a diversos movimientos de adultos mayores, cultores, hogares de la patria, movimiento de educadores, por la paz y la vida, y Misión Alimentación, quienes dieron fiel muestra de lealtad al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores.

El integrante del Frente de Educadores Bolivarianos del estado Mérida, Luis Lobo, destacó: "Nosotros los educadores le pedimos encarecidamente al presidente Donald Trump, que retire todas las acusaciones en este momento, porque no tiene fundamento legal para hacerlo, y le exigimos que nos regrese a nuestro presidente, que es un hombre de paz y diálogo, que ha luchado incansablemente en batallas junto a nuestro pueblo".

La vocera del Movimiento Bolivariano de Abuelos y Abuelas de la Patria, María Rivera, agradeció a la Revolución Bolivariana por la convocatoria que le permitió manifestar su apoyo, el cual contribuirá a la liberación del comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente electo por el pueblo Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores.

En este mismo orden de ideas, la vocera de la comuna Prócer "José Félix Rivas", ubicada en la parroquia J.J. Osuna Rodríguez del municipio Libertador, Rubí Castro, manifestó su consternación y exigió de manera contundente: "Queremos que nos regresen a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que fue electo por el poder popular y por el pueblo. Esta situación del pasado tres de enero nos impactó demasiado, que un gobierno extranjero nos invadiera y arrebatara a nuestro presidente y a la combatiente, Cilia Flores. Pedimos que los regresen de vuelta en Venezuela, para que gobierne junto al pueblo organizado" expuso Castro.