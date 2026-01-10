Félix Plasencia y Orlando Maniglia viajan a Washington en representación del gobierno de Delcy Rodríguez

Félix Plasencia y Orlando Maniglia Credito: Web

10-01-25.-Félix Plasencia y Orlando Maniglia, en representación del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, forman parte de una comisión que viaja a Washington, Estados Unidos, para sostener reuniones consulares.



‎En un comunicado emitido este viernes 9 de enero, el gobierno de Venezuela confirmó el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos, con el objetivo de reestablecer las misiones diplomáticas en ambos países.‎



‎En un comunicado, informó que en el marco de este proceso, ‎‎una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir labores similares, aunque no especificó quiénes.



También adelantó que mismo viernes arriba al país una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que harán «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática» y a la reapertura de la sede diplomática del país ‎norteamericano en Caracas.



Plasencia es un diplomático venezolano, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2021 y 2022; mientras que Orlando Maniglia se despeña como enbajador de Venezuela en Alemanis.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 607 veces.

La fuente original de este documento es:

/bitacoraeconomica.com (https://bitacoraeconomica.com/felix-plasencia-y-orlando-maniglia-viajan-a-washington-en-representacion-de-gobierno-de-delcy-rodriguez/)