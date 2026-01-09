Multitudinaria movilización respalda la democracia y la soberanía de Colombia contra las amenazas de Trump

Marcha en Colombia por la democracia

El miércoles 7 de enero de 2026, varias ciudades de Colombia fueron el escenario de grandes movilizaciones. Esto fue en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el presidente colombiano Gustavo Petro. En plazas y calles, los participantes llevaron pancartas con mensajes de apoyo a Petro, defensa de la soberanía nacional y rechazo a lo que consideraron como agresión e injerencia extranjera.



En Cali, en la Plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle del Cauca, el pueblo caleño se reunió, congregando a organizaciones sociales, colectivos políticos trabajadores que manifestaron su descontento ante la creciente injerencia extranjera en América Latina, tras los recientes operativos de EE. UU. en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro.



El plantón en Cali se suma a otras protestas registradas en diferentes ciudades del país, en un contexto de alta tensión diplomática y fuerte polarización política, tanto a nivel regional como nacional. Y en apoyo al Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro.



El movimiento progresista alternativo (MPA), organizador de la jornada por la Defensa del Derecho a la Migración y la Soberanía Nacional, que se acordó en la Conferencia Continental realizada los días 27 y 28 de septiembre de 2025 en Ciudad de México. Para justificar su agresión militar, Trump ha atacado a los migrantes venezolanos al mencionar lo que él llama "guerra al narcoterrorismo". Además, amenazó a Colombia y a México.



Estuvieron presentes en la Plazoleta de San Francisco para rechazar los ataques del imperialismo norteamericano y defender al pueblo venezolano, así como exigir la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores.