Donald Trump dice que seria un honor recibir el Nobel que le ofreció Maria Machado....pero el Instituto dice.....

O que le den un premio a el aparte por "frenar ocho guerras"

Un portavoz declaró al Daily Beast el viernes: «Un Premio Nobel no puede revocarse ni transferirse a otros. Una vez anunciado el nombre del/de los galardonado/s, la decisión será definitiva. En cuanto al dinero del premio, el/los galardonado/s tiene libertad para disponer de él como considere oportuno».

9 de enero de 2026.-El presidente Trump indicó el jueves por la noche que se reunirá con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, la próxima semana en Washington, tras negarse a apoyarla para dirigir el país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.



La Sra. Machado ha intentado congraciarse con el Sr. Trump y, a principios de esta semana, le ofreció el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el año pasado. El Sr. Trump ha codiciado este premio desde hace mucho tiempo.



"Tengo entendido que vendrá la próxima semana y espero poder saludarla", declaró Trump al presentador de Fox News, Sean Hannity, en una entrevista en la Casa Blanca.



La Sra. Machado lideró una exitosa campaña electoral en 2024 contra el Sr. Maduro y tenía la mayor legitimidad popular para liderar el país, pero el Sr. Trump ha dicho que no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios en Venezuela para gobernarla.



El lunes, la Sra. Machado declaró en Fox News que entregar el premio a Trump sería una muestra de gratitud del pueblo venezolano por la destitución de Maduro. Anteriormente, había dedicado el premio a Trump.



Trump declaró en la entrevista del jueves que "sería un gran honor" aceptar el premio, y añadió que era "una gran vergüenza para Noruega", donde se otorga el Premio Nobel de la Paz, que no se le hubiera otorgado.



Trump suele atribuirse el mérito de haber puesto fin a varias guerras desde que asumió el cargo en enero, y se ha atribuido la liberación de presos políticos en curso en Venezuela.



En algunos casos, las partes en conflicto le han atribuido el avance de la paz o la calma de las hostilidades. En otros, su papel es controvertido o menos claro, o bien, se han reanudado los combates.