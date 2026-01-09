Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica

(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación

Lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica, sostiene el analista John Mearsheimer

Credito: Agencias

Viernes, 09 de enero de 2026.- John Mearsheimer lo advierte: Venezuela no muestra poder.

Si crees que la captura de Nicolás Maduro fue una demostración de fuerza estadounidense, este análisis te obliga a replantearlo todo.
El prestigioso analista John Mearsheimer, conocido por anticipar el conflicto en Ucrania, ofrece una lectura radicalmente distinta de la operación en Venezuela.

Lejos del espectáculo militar y la narrativa oficial, Mearsheimer explica por qué este tipo de acciones no reflejan confianza ni dominio, sino ansiedad estratégica frente al ascenso de China y la erosión de la hegemonía estadounidense.
Cuando una superpotencia recurre a la fuerza directa contra un Estado debilitado, el mensaje que envía al mundo no es poder, sino urgencia.

Este video analiza cómo la invasión, las sanciones y el cambio de régimen por la fuerza aceleran exactamente aquello que Washington intenta evitar: la formación de bloques rivales, la pérdida de legitimidad internacional y la normalización de un mundo sin reglas claras.

Más allá de Venezuela, lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica.

Comparte este análisis para ir más allá del ruido mediático y comprender cómo funciona realmente el poder en el sistema internacional actual.




 

