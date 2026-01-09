(VIDEO) John Mearsheimer lo advierte: lo de Venezuela no fue demostración de fuerza, fue desesperación

Viernes, 09 de enero de 2026.- John Mearsheimer lo advierte: Venezuela no muestra poder.



Si crees que la captura de Nicolás Maduro fue una demostración de fuerza estadounidense, este análisis te obliga a replantearlo todo.

El prestigioso analista John Mearsheimer, conocido por anticipar el conflicto en Ucrania, ofrece una lectura radicalmente distinta de la operación en Venezuela.



Lejos del espectáculo militar y la narrativa oficial, Mearsheimer explica por qué este tipo de acciones no reflejan confianza ni dominio, sino ansiedad estratégica frente al ascenso de China y la erosión de la hegemonía estadounidense.

Cuando una superpotencia recurre a la fuerza directa contra un Estado debilitado, el mensaje que envía al mundo no es poder, sino urgencia.



Este video analiza cómo la invasión, las sanciones y el cambio de régimen por la fuerza aceleran exactamente aquello que Washington intenta evitar: la formación de bloques rivales, la pérdida de legitimidad internacional y la normalización de un mundo sin reglas claras.



Más allá de Venezuela, lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica.



Más allá de Venezuela, lo que está en juego es el orden global, la multiporalidad emergente y el riesgo de una escalada sistémica.






