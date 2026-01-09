Ministro de Comunicación desmiente visita de Delcy Rodríguez a la Casa Blanca

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez Credito: RFA

9 de enero de 2026.- El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, desmintió este viernes 9 de enero la presunta visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, rumor instalado en la opinión pública en medio de la llegada de diplomáticos estadounidenses a Caracas. Las especulaciones circularon ampliamente en redes sociales y diversos medios internacionales.



«No está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad», enfatizó el Ministro Ñáñez.



Mediante el mensaje, el portavoz descartó la salida del país de la mandataria, al menos en el corto plazo, y ratificó que la prioridad del Gobierno Bolivariano es atender las necesidades de la población venezolana.



Durante esta jornada, el Ejecutivo había emitido un comunicado donde notificaba el arribo al país de una delegación de diplomáticos del Departamento de Estado de EE.UU. Según señaló Caracas en un comunicado, la comitiva tiene el propósito de atender «las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo». Además, realizará «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».



Complementando este intercambio, también se informó sobre el próximo envío de una delegación venezolana a Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela no ofreció detalles específicos al respecto sobre la conformación o la agenda de dicha misión.



La visita se produce tras la agresión de Estados Unidos contra Venezuela ejecutada el pasado 3 de enero, en la que fueron bombardeados distintos puntos de Caracas y varias zonas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, dejando un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, según informó el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Durante la operación, comandos de la Delta Force secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores.



En consonancia con las declaraciones de Ñáñez sobre la concentración en la agenda interna, la presidenta encargada Delcy Rodríguez compartió este viernes en redes sociales su intensa jornada de trabajo nacional. Rodríguez informó del despliegue de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, como parte fundamental de la iniciativa «Obratón» impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Este programa busca dinamizar la infraestructura y los servicios básicos en todo el territorio.



La presidenta encargada destacó logros significativos, como la entrega de viviendas dignas, la inauguración de obras de infraestructura vial y la activación de servicios esenciales. Estas acciones se focalizaron en los estados Carabobo, Yaracuy y Miranda.



En el marco de estas iniciativas, se han ejecutado más de 20 mil obras del Obratón en diversas áreas fundamentales, atendiendo directamente las necesidades territoriales, mediante el método de gestión 1×10 del Buen Gobierno.



Finalmente, la presidenta encargada reafirmó el compromiso inquebrantable del Gobierno bolivariano con el bienestar del pueblo venezolano. En sus palabras, el enfoque es: «Trabajar con y para el pueblo, ratificando que en Venezuela manda el Poder Popular Organizado».



Este despliegue de gestión interna contrasta con los rumores internacionales. La narrativa oficial venezolana subraya la importancia de las políticas nacionales y la consolidación del Poder Popular ante cualquier intento de desinformación y desestabilización externa.