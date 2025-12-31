Efemérides del 31 de diciembre: Se acaba 2025 y Aporrea les desea fuerza y esperanza para construir un... ¡Feliz y mejor 2026!

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 31 de diciembre: Destacamos las siguientes: Finaliza el 2025 dando paso al 2026. Música venezolana para despedir el año viejo y recibir el nuevo.

El Canal de Panamá pasa de la administración estadounidense a la panameña (1999).

Putin asume la presidencia de Rusia al renunciar Yeltsin.

Aparece en China el Coronavirus en 2019, que origina una pandemia. Despedida de 2025 Hoy finaliza el año 2025 y se recibe el año 2026. En países de habla hispana se despide el año con festejos, mucho estruendo y con la costumbre de atragantarse doce uvas acompañando a las doce campanadas de la medianoche del día 31 de diciembre. Que la alegría se acompañe de una reflexión restauradora. Disfrutemos sanamente de la satisfacción de compartir en familia, con nuestros seres queridos y amistades, activando la energía positiva para asumir el año que se iniciará, con la mejor disposición, animo y planes de superación, enfrentando sabiamente todas las dificultades. Prodiguemos solidaridad a quienes más la necesitan y transformemos la vida futura para bien. Despejemos las amenazas intervencionistas contra nuestra nación y todas las condiciones opresivas que nos rodean. El venezolano sabe disfrutar de la vida en todas las circunstancias. Hora Universal de la Paz (Universal Hour of Peace): Celebración internacional dedicada a promover la meditación y la intención colectiva de paz mundial. Se celebra desde 1986, cada 31 de diciembre, durante la primera hora del nuevo año en cada huso horario, aunque no parece tener mucha difusión y, desde luego, los gobiernos imperialistas, guerreristas y opresores no la celebran. Registrada en calendarios internacionales como el National Day Calendar. Muere en Londres, el químico inglés, Robert Boyle (1691), iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada en él, dando lugar a la ley de Boyle – Mariotte. Se inaugura el primer cable submarino tendido de la historia entre las ciudades de Dover-Inglaterra y Calais-Francia (1851). En 1879, Thomas Edison, en los EEUU, hace una demostración pública de la lámpara incandescente de su creación, iluminando una calle en Nueva Jersey. En 1920, Emilio Arévalo Cedeño, general y célebre guerrillero venezolano, incursiona en el entonces llamado Territorio Federal Amazonas como parte de su enfrentamiento con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Derrotó, capturó y fusiló al terrible represor gomecista Tomás Funes, jefe del mencionado territorio. En 1936, muere el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Escribió destacados ensayos, novelas y poesía. Nace Anthony Hopkins (1937), actor británico-estadounidense, ganador de muy numerosos premios cinematográficos por excelentes interpretaciones. Representó la figura del papa Benedicto XVI. Multiplicó su fama mundial en 1991, por su personaje de Hannibal Lecter en "El silencio de los inocentes", cuando ya tenía una dilatada y reconocida carrera. También es compositor, director, productor, dibujante, escritor, músico y pintor. En 1939, por vez primera, en Viena se oficia el concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, conocido como Concierto de Año Nuevo de Viena, dirigido por el austríaco Clemens Krauss en tal ocasión. Se crea la Oficina Central de Identificación de Venezuela, hoy SAIME (1941). En 1941, Venezuela rompe relaciones con Italia, Japón y Alemania en el marco de la II Guerra Mundial. Nace Donna Summer (1948), una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años setenta y comienzos de los ochenta. Escuchar éxitos de Donna Summer. Se inaugura la Avenida Bolívar de Caracas (1949). Nace Richard Páez (1953), médico traumatólogo, exfutbolista y entrenador venezolano. A Páez se le atribuye gran parte de mérito por el crecimiento de la selección de fútbol de Venezuela. En 1958, en La Habana (Cuba), el dictador Fulgencio Batista parte hacia el exilio y comienza el Gobierno Revolucionario liderado por Fidel Castro. Se transmite el último programa de el Show de Renny por la Cadena Venezolana de Televisión, marcando el retiro de Renny Ottolina de la televisión (1973). En 1980, muere Marshall McLuhan, profesor canadiense considerado uno de los principales expertos sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad y en el mundo en general. Planteó conceptos comunicacionales claves y formuló la idea de la "aldea global" para referirse al alcance global de los grandes medios. Nace Ronald Belisario (1982), lanzador venezolano de béisbol profesional, jugador de los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol. Ha jugado para Los Angeles Dodgers, los Chicago White Sox y los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas. Se implementa el Euro como moneda europea que sustituye a las monedas nacionales y rige en todos los países de la UE (1998). Borís Yeltsin renuncia a la presidencia de Rusia y asume el cargo el primer ministro Vladímir Putin (1999). Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá (1999). Pero ahora Trump muestra intenciones de volver a controlarlo. La revista Time califica a Los Simpson como la mejor serie del siglo XX (1999). Cierra operaciones la aerolínea Avensa (2004), una de las mayores compañías aéreas venezolanas de servicio nacional y cabotaje. En 2019, aparece la enfermedad que sería conocida como Covid-19. Se reporta a la OMS el padecimiento de un tipo de neumonía de origen desconocido, por personas que en su mayoría trabajaban en el Mercado de Mariscos de Wuhan, en China. La enfermedad se haría en muchos casos mortal y por ser muy contagiosa se dispersaría a escala internacional, siendo días después llamada COVID-19, la cual se convierte en pandemia con su alcance mundial. En 2020 hacia la medianoche se completa la separación del Reino Unido de la Unión Europea. En 2022, muere a los 95 años de edad el papa emérito Benedicto XVI. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379448.html Ni en fin de año daba descanso en 2023 y 2024 el asesino sionista al pueblo palestino y ese día tan especial para todas las familias del mundo fuerzas militares israelíes volvían a atacar a los palestinos gazatíes. Ahora hay una supuesta "paz" que sigue siendo la de los cementerios... ¡Para la maldad no hay tregua! Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389154.html