Denuncian torturas contra niños palestinos presos en Israel

Niños palestinos presos

9 de enero de 2026.- Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron el pasado año a más de 600 menores de edad palestinos en los territorios ocupados, que luego fueron sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones, denunció hoy una ONG.



Israel ataca deliberada y sistemáticamente a los niños con el objetivo de destruir sus vidas y futuro, criticó el investigador Riyad al-Ashqar, director del Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros.



En declaraciones a la agencia de noticias Shehab, el experto alertó que con sus acciones, Israel intenta afectar negativamente su bienestar psicológico y físico, y crear una generación débil y temerosa que dudará en resistir la ocupación.



Para ello, apuntó, los organismos de represión ejecutan arrestos, duros interrogatorios y condiciones de detención inhumanas.



Al-Ashqar señaló que las autoridades de ese país hicieron del arresto de niños palestinos un objetivo primordial.



Desde la guerra de 1967, cuando fue ocupada la Franja de Gaza y Cisjordania, más de 55 mil menores fueron detenidos, pero esa campaña se intensificó tras el inicio del nuevo ciclo de violencia, en octubre de 2023, subrayó.



Desde entonces, indicó, aumentaron las medidas de abuso y tortura contra ellos, así como sentencias más severas.



El activista acusó al Ejército y la Policía de arrestar a niños menores de 10 años o heridos.



Muchos de estos últimos fueron transportados en vehículos militares que no estaban equipados médicamente, fueron interrogados en hospitales o trasladados a prisiones antes de recuperarse, cuestionó.



El director de la ONG destacó que cientos de menores palestinos fueron privados de educación como resultado de arrestos repetidos o de su detención durante largos períodos.



Las torturas comienzan desde el primer momento con el asalto de sus casas en la madrugada antes de trasladarlos a centros de investigación que carecen de los requisitos de salud pública más básicos, insistió.



Allí son sometidos a todas las formas de maltratos, abusos, privaciones, hambre, negligencia médica, y golpizas, explicó.



La administración penitenciaria los recluye en secciones y habitaciones inapropiadas para la vida humana, donde carecen de las condiciones mínimas, lo cual crea un entorno propicio para la propagación de enfermedades y epidemias, indicó.



Al respecto, reveló que decenas contrajeron sarna debido a la falta de implementos de higiene y agua, la prohibición de bañarse y el hacinamiento en las celdas.



Su sufrimiento se agrava en invierno debido a la falta de calefacción, mantas y suficiente ropa de abrigo, expresó.