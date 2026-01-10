Libérenlos ya. Siguen en prisión los presos postelectorales de los sectores populares, denuncian sus familiares

Credito: LID

10-01-26..-En el marco de la extorsión militar imperialista para el sometimiento nacional, el gobierno ha excarcelado a algunos dirigentes políticos, sin embargo, familiares de los jóvenes de los sectores populares presos tras el 28J denuncian que siguen presos. Reproducimos aquí los dos recientes comunicados del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.



Aún sin excarcelaciones post- electorales



(Segundo comunicado 09.01.2026)



El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informa que, siendo las 9:00 a. m. del 9 de enero de 2026, varios familiares nos encontramos en las inmediaciones de los centros penitenciarios de Tocorón, Tocuyito y Las Crisálidas, así como en diversas comandancias de la GNB y la policía, sin que hasta el momento tengamos indicios de que nuestros familiares serán liberados en las próximas horas, a pesar de lo anunciado el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional.



Asimismo, denunciamos la suspensión injustificada de la visita en el Centro Penitenciario de Tocorón, la cual estaba programada para el día de hoy. Como es de conocimiento público, provenimos de distintas regiones del país y por tanto nuestro traslado supone un importante esfuerzo económico y físico que no está siendo considerado al suspender la visita sin ninguna explicación. Si la razón de la suspensión está relacionada con la eventual excarcelación de nuestros familiares, exigimos que se nos informe de inmediato para tener la posibilidad de planificar o no nuestro regreso a los diferentes estados del país en los que residimos.



De la misma manera queremos dejar constancia que custodios del centro penitenciario han estado fotografiando a algunos de los familiares congregadas en la plaza de Tocorón mientras esperan información. Denunciamos estos hechos como actos de intimidación y exigimos a las autoridades del recinto el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento en nuestra contra.



Hemos luchado sin descanso durante estos largos 17 meses de privación injusta de libertad de nuestros seres queridos y no descansaremos hasta tener a todos los que nos faltan de vuelta.



¡Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!



***



Primer comunicado 08.01.26



Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad queremos informar que hasta las 9:30 pm de hoy, 08.01.26, no se han hecho efectivas las liberaciones de nuestros seres queridos, ni identificamos señales que nos permitan pensar que se está avanzando al respecto.



A partir de la información que tenemos, estimamos que aún quedan un poco más de 200 personas detenidas injustamente en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Esas personas se encuentran recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, en Tocuyito, en “Las Crisálidas” y en comandos policiales y de la GNB.



Instamos a las autoridades a garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional estén nuestros seres queridos. Padres y madres de familia a quienes sus hijos e hijas esperan en casa. Trabajadores, profesionales en distintas ramas, artistas, deportistas, estudiantes que son el presente y el futuro de nuestro país.



También hacemos un llamado a los diferentes actores políticos y sociales a unirnos para avanzar hacia una amnistía general que nos otorgue la libertad plena que merecemos.



¡Ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!





Esta nota ha sido leída aproximadamente 381 veces.

La fuente original de este documento es:

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Siguen-en-prision-los-presos-postelectorales-de-los-sectores-populares-denuncian-sus-familiares)