Agente fronterizo de Estados Unidos dispara y hiere a dos personas en Portland que, según el DHS, son de la pandilla "El tren de Aragua"

PORTLAND, Oregón, 9 de enero de 2026 — Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. disparó e hirió a dos personas en la ciudad de Portland el jueves por la tarde. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. declaró que el tiroteo fue en defensa propia cuando el conductor de un vehículo que los agentes habían detenido intentó atropellarlos, informó KATU2.com



En una publicación en X, el DHS indicó que el pasajero del vehículo era de Venezuela y se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, y se creía que estaba afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua. El DHS indicó que la persona también había estado involucrada en un tiroteo en Portland.



"Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor lo armó e intentó atropellar a los agentes. Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó a la defensiva. El conductor se dio a la fuga con el pasajero", declaró el DHS.



El viernes por la mañana, el DHS identificó al matrimonio baleado como Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras.



El FBI declaró que está investigando el tiroteo.

El tiroteo ocurrió afuera de la clínica Adventist Health, cerca de Southeast Main Street, alrededor de las 2:20 p. m. Los dos heridos recorrieron más de 4 kilómetros hasta Northeast 146th Avenue y East Burnside, donde fueron encontrados y trasladados al hospital.



La policía de Portland informó que sus agentes acudieron a la zona de la clínica, donde confirmaron la participación de agentes federales en un tiroteo. Afirmaron no estar involucrados en el tiroteo.

