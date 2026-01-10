Uruguay dice que no reconoce a Delcy Rodríguez "como tampoco lo hizo" con Maduro

Mario Lubetkin, canciller de Uruguay Credito: Web

10-01-26.-El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, ratificó este viernes que su Gobierno mantiene su postura de no reconocer la legitimidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, extendiendo así el desconocimiento que ya aplicaba sobre Nicolás Maduro.



El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó la coherencia de la diplomacia uruguaya respecto a los resultados de las presidenciales de julio de 2024. «No tiene que quedar ninguna duda de cuál es nuestra actitud para con las actuales autoridades de Venezuela. Nosotros nunca lo reconocimos. Fuimos coherentes desde las elecciones en no reconocer las autoridades», sentenció el funcionario.



Lubetkin aclaró ante los medios de comunicación que la actual administración interina representa la continuidad del sistema previo. «De la misma forma que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto en la posición de Maduro. Son parte de la misma realidad, para nosotros no fue elegido democráticamente», puntualizó el canciller.



No obstante, el ministro también criticó la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, al considerar que la captura de Maduro y Cilia Flores «solo desequilibra el escenario internacional» y genera repercusiones globales.



La Cancillería uruguaya expresó mediante un comunicado su alarma por los bombardeos contra bases militares y redes civiles en el país caribeño, defendiendo la condición de América Latina como una «zona de paz».



En su misiva oficial, recogida por EFE, el Ministerio subrayó que «Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas».



Por su parte, el presidente Yamandú Orsi defendió la trayectoria diplomática del país y su rechazo a las acciones unilaterales de Washington. El mandatario reafirmó «la posición histórica» de Uruguay basada en la no intervención y la soberanía de los Estados.



Asimismo, Orsi confirmó que Uruguay suscribió una declaración conjunta con Brasil, Chile, Colombia, España y México para repudiar las maniobras bélicas ejecutadas en suelo venezolano.

