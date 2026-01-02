Efemérides del 2 de enero: Acuerdo de Bolívar y Pétion - Nace Asimov - Rebelión de Rupununi en el Esequibo

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 2 de enero: Destacamos las siguientes: En 1816, se entrevistan Simón Bolívar y Alexander Petión en Haití.

Asamblea de Venezuela otorga a Bolívar poderes absolutos (1814) .

Nace el científico y escritor de ciencia-ficción Isaac Asimov (1920) .

En 1969, ocurre la "rebelión del Rupununi" en el Esequibo. Siguen efemérides... Se celebra el Día Mundial del Introvertido. Personas más centradas en su vida interior que en las relaciones sociales. El día, propuesto por una psicóloga, busca que con el respeto a esta manera de ser, no se les excluya o discrimine. Día Internacional del Policía. Esta efeméride se originó en México, a raíz de un enfrentamiento ocurrido el 2 de enero de 1927 en el Penal de Andónegui (Tamaulipas), donde murieron varios agentes policiales. Luego se conmemoraría en distintos países como reconocimiento al servicio policial. Sin embargo en México (como en otras partes) ha habido también casos escandalosos de crímenes y abusos policiales. En este día, se les felicita y reconoce su labor. Se piden condiciones dignas y el respeto para su buen desempeño. A la vez se les transmite el deseo de que actúen apegados a la Constitución, cuiden del pueblo y no abusen de él, mantengan la vigilancia sobre cualquier actuación deshonesta o de violación de derechos por parte de los funcionarios o de sus autoridades responsables. La policia debe estar al servicio de la comunidad y la ciudadanía por encima de cualquier otro interés. Esta semana se celebra la tradición del Carnaval de Negros y Blancos en Colombia. Se extenderá del 2 al 7 de enero de 2026. Es una de las tradiciones nativas, andinas e hispánicas, de Colombia con más arraigo y que destaca como uno de los eventos culturales más importantes en ese país. Se estrena póstumamente el Réquiem (KV 626) de Wolfgang Amadeus Mozart, al cumplirse dos años de su fallecimiento en 1791 en Austria (1793). En 1816, se entrevistan Simón Bolívar y el General Alexander Petión en Haití (líder de la independencia haitiana) quien ofreció al Libertador armas, barcos y soldados con el compromiso de que decretase la abolición de la esclavitud en Venezuela y otros territorios que liberase de la colonización española. Asamblea de Venezuela otorga a Simón Bolívar los poderes absolutos (1814). En Caracas, Venezuela, ante la amenaza del Ejército Real de Barlovento del realista José Tomás Boves, en el templo de San Francisco se reúne una asamblea popular que le otorga a Simón Bolívar poderes absolutos para conducir la recien creada República en el fragor de la guerra. Bolívar declara su aceptación de la "dictadura" hasta que cese el peligro. Louis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna en la historia (1839). En 1882, nace en Valle de la Pascua, estado Guárico, el jefe guerrillero opositor al régimen de Juan Vicente Gómez, Emilio Arévalo Cedeño (f. 1965). En 1888 se produce enfrentamiento naval de la «expedición Ana Jacinta», una goleta de Joaquín Crespo, con el gobierno de Juan Pablo Rojas Paúl, en Venezuela. Crespo era protagonista de una insurrección y era llamado llamado «Tigre de Santa Inés». En 1895, nace en Cojedes, el ingeniero Lucas Fernández Peña, fundador de la ciudad de Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar (f. 1987), quien también fue un explorador y ganadero venezolano. En 1923 construyó su casa en un valle de la Gran Sabana, surcado por el río Uairén, donde formó una familia con una indígena de la etnia pemón y en 1927 bautizó el valle con el nombre de Santa Elena en honor a su hija mayor Luisa Elena. Allí se dedicó a la cría de ganado y luego el espacio fue ganando población. Nace el científico y escritor ruso Isaac Asimov (1920), conocido popularmente por sus libros sobre ciencia ficción, aunque también escribió publicaciones de historia y divulgación científica. Su obra más famosa es la "Saga de la Fundación" y una serie sobre los robots. Uno de sus cuentos " El hombre del Bicentenario " fue llevada al cine, y protagonizado el personaje por Robín Williams. Fue profesor universitario en Estados Unidos, con un PH.D. en bioquímica. Publicó más de cincuenta libros de ciencia, incluida una serie de libros de comprensión de la física. Libros de Asimov. Nace Florence Lawrence (1886), una inventora y actriz canadiense (f. 1938). Actuó en más de 270 películas. Inventó algunos dispositivos para vehículos. En La Plata, Argentina, se crea la Universidad Nacional de La Plata (1890). Nació Kane Tanaka (1903), una mujer super centenaria japonesa que vivió hasta los 119 años y 107 días; fallecida en abril de 2022. La japonesa más longeva verificada y la persona más longeva de todos los tiempos después de la francesa Jeanne Calment de 122 años; la única persona viva del año 1903 hasta abril del año 2022. Según el Guinness World Records fue la mujer más longeva del mundo. Sobrevivió a tres severas epidemias, a la gripe española (1918-1920), a la del SARS (2004) y se mantenía saludable frente a la del Covid-19. Vivió dos guerras mundiales y los efectos de la bomba atómica de Nagasaki e Hiroshima en su país. Superó un tumor a los 103 años. Residía en un asilo de ancianos y solía pasar su tiempo jugando a Otello (juego de habilidad cognitiva), ejercicios caligráfícos y de cálculo. Daba pequeños paseos en su residencia y entorno. Le gustaba "trabajar duro". Su alimentación se basaba en arroz, pescado y sopa, además de beber mucha agua, dieta seguida desde que arribó a los 112 años. No se privó de paladear dulces ni del café, e incluso probaba los refrescos. La familia, según decía, significaba todo para ella. Dormir profundamente era, según ella, uno de los secreto de su longevidad. Participó en los relevos de la antorcha olímpica de Tokio 2020 (no volvió a hacerlo por el riesgo del Covid-19), no se replegaba por temores y siempre encontraba alguna ocupación provechosa para pasar el tiempo. En Chile muere Vicente García Huidobro (1948), poeta chileno, iniciador del "creacionismo" como movimiento poético-literario. Considerado uno de los más grandes poetas de su país junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo de Rokha. La Unión Soviética lanza la Sonda Espacial Luna 1. Primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y en alcanzar las inmediaciones de la Luna (1959). En 1969, ocurre la "rebelión del Rupununi" en el Esequibo, territorio reclamado por Venezuela a Guyana, donde habitantes locales apelaron a su nacionalidad venezolana. Fue un movimiento separatista en el sur de la Guayana Esequiba. La rebelión fue sofocada tres días después por el ejército de Guyana que atacó las poblaciones indígenas de Pirara y Annai, con otros focos de la rebelión. Como resultado, 147 indígenas de la etnias makushi y wapishana fueron detenidos y condenados a penas de entre 1 y 3 años, 326 denunciaron haber sido golpeados. Venezuela concedió la nacionalidad a 120 participantes en la rebelión, y les otorgó cédula de identidad venezolana, además de ubicarlos en 3 asentamientos en el sur del estado Bolívar (San Ignacio de Yuruaní en la Gran Sabana, La Churuata en Las Claritas y San Martín de Turumbán). Forbes Burnham, presidente de Guyana en ese entonces, de perfil "progresista", luego de la independencia guyanesa en 1966 había planteado desconocer las concesiones dadas por la Reina de Inglaterra a los hacendados de la región, a lo que algunos atribuyen haber sido caldo de cultivo para el suceso. También se encontraba sumergida Guyana en un conflicto de apariencia "racial" pero con intereses económicos de fondo, donde la clase política dominante constituida por los afroguyaneses disputaba las tierras a los hindoguyaneses (descendientes de hindúes o procedentes de la India), pueblos indígenas autóctonos y euroguyaneses (de origen europeo). Y por otro lado, Venezuela presionaba en su reclamación sobre el Esequibo, luego del Laudo Arbitral de París, que el Estado Venezolano rechazó como nulo e irrito y se aferraba al Acuerdo de Ginebra de 1966, con el que Gran Bretaña, la Guyana británica y Venezuela reconocían que quedaban asuntos pendientes en el Laudo Arbitral de París y convenían en buscar una solución pacífica, que hasta la fecha no se había encontrado (tampoco ahora). Guyana atribuyó entonces a Venezuela la presunta instigación del levantamiento del Rupununi, mientras que el país consideraba como venezolanos a los habitantes de la zona reclamada. Estas fechas, pero en 2023, estuvieron precedidas por la incursión de un barco de guerra inglés en el Esequibo que puso en tensión a las FANB venezolanas. Se funda la Organización Mundial del Turismo (1975). En 1981, en el Reino Unido, la policía británica detiene a Peter William Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, acusado de haber asesinado a trece mujeres. Inicia operaciones el Metro de Caracas (1983). En 1986, nace en Guatire, estado Miranda, el futbolista Ronald Vargas, futbolista venezolano que fue distinguido con el premio al Mejor jugador de la Primera División de Venezuela en 2007-08, Mejor jugador del II Juego de las Estrellas de Venezuela en 2008, así como también Mejor futbolista venezolano en el exterior en 2008. Muere Ana María Martínez Sagi (2000). Fue un periodista y deportista española (n. 1907). Además de poetisa, sindicalista, feminista, campeona de España en jabalina, plusmarquista y pionera del deporte femenino español. Fue la primera mujer que formó parte de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona. En El Salvador, el gobierno de Francisco Flores decide adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional (2001). Muere Elizabeth Fox-Genovese (2007). Fue una feminista e historiadora estadounidense (n. 1941). Particularmente conocida por sus libros sobre las mujeres del Antebellum en el Sur de los Estados Unidos. Fue la portavoz principal del movimiento de mujeres conservadoras. El petróleo pasa por primera vez en la historia la barrera de los 100 dólares (2008). Boom Petrolero en Venezuela. En 2011, en España, entra en vigor la Nueva Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en cualquier espacio público cerrado y en las inmediaciones de hospitales y Parques infantiles. Va acompañada de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regulación de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Muere Gerda Lerner (2013). Fue una historiadora y escritora estadounidense (n. 1920), autora de "La Creación del Patriarcado". Estableció en 1968 el primer máster en Historia de las mujeres, e introdujo el primer programa de doctorado sobre el tema en la Universidad de Wisconsin-Madison. También trabajó en la Universidad de Duke y en la Universidad de Columbia. Su obra más conocida es "La creación del patriarcado" (1986). Fue presidenta de la Organización de Historiadores de Estados Unidos entre 1980 y 1981, y en 1980 fue nombrada profesora de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde dio clases hasta retirarse en 1991. En 2021 muere en Maracaibo el cantante gaitero zuliano Jesús Salvador Terán «Chavín» (n. 1951), por COVID-19. Formó parte de los más destacados grupos gaiteros del Zulia y además fue músico compositor, locutor, animador y publicista en radio y televisión. Comenzó con la agrupación Los Azulejos. Su primera gaita fue "Tres estrellas" y entre sus principales composiciones posteriores estuvieron el "Grito Guerrero" y "Venezuela galopante", además de muchas otras. Escuchar a "Chavín" en la canción Prométeme, con Trabuco Gaitero. En 2024 apuñalan en el cuello al principal líder de la oposición en Corea del Sur. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389175.html En 2024, el entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmaba el secuestro de 31 migrantes venezolanos por grupos delictivos cuando viajaban en un autobús en Reynosa, Tamaulipas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389197.html