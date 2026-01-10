McNamara aterriza en Venezuela: El arquitecto de los acuerdos con el gobierno busca reactivar embajadas y el negocio petrolero Credito: Agencias

La llegada de John McNamara a suelo venezolano es interpretada por analistas y fuentes internas como el reconocimiento fáctico de Washington a la estructura de poder que hoy encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Para diversos observadores en Caracas, el aterrizaje del enviado de Donald Trump no solo busca reactivar una sede diplomática vacía, sino establecer un canal de comunicación directo con quienes mantienen el control del Estado y la operatividad petrolera tras la salida forzada de Nicolás Maduro.

En el complejo escenario venezolano de enero de 2026, la figura de John McNamara ha emergido como el eje de una operación política sin precedentes. Tras el despliegue de la administración Trump y los eventos que alteraron el mando en el Palacio de Miraflores a principios de mes, McNamara no ha llegado a Caracas para entablar un diálogo entre iguales, sino para ejercer lo que analistas críticos definen como una intervención de guante blanco.

El Rostro Civil de una Ocupación Estructural

A diferencia de los enviados militares, McNamara opera desde la eficiencia administrativa y la legalidad impuesta. Se le describe como un "interventor de guante blanco" porque su función no es la confrontación directa, sino la desarticulación silenciosa del Estado soberano.

Desde una perspectiva crítica, su biografía en este 2026 lo sitúa como el liquidador de la estructura pública venezolana. Su labor consiste en "limpiar" las instituciones de cualquier rastro de control popular o ideológico previo, sustituyéndolo por un modelo de gestión empresarial subordinado a las necesidades de Washington. Es la sustitución del derecho político por la auditoría externa.

El "Comisionado" y el Retorno al Extractivismo

La gestión de McNamara se aleja de la diplomacia tradicional para entrar en el terreno de la gestión de activos. Para los sectores que defienden la soberanía nacional, su presencia es la garantía de que el país sea convertido en un enclave extractivo seguro para el capital transnacional.

Privatización bajo presión: Bajo su supervisión, se está orquestando el traspaso de la infraestructura energética a manos de corporaciones estadounidenses. McNamara no actúa como un mediador, sino como el garante de que estas inversiones tengan "seguridad jurídica", un eufemismo que suele ocultar la desprotección de los recursos naturales del país.

La Deuda como Correa de Transmisión: Se analiza su papel como el arquitecto de un nuevo ciclo de endeudamiento que hipotecará las decisiones futuras de la nación, asegurando que Venezuela permanezca bajo la órbita de influencia del Tesoro estadounidense durante décadas.

El Cerco Mediático y la Normalización del Excepcionalismo

Uno de los puntos más agudos de la crítica hacia McNamara es su capacidad para proyectar una imagen de "normalidad" y "asistencia técnica" mientras se produce una ruptura radical del derecho internacional.

En este 2026, la censura mediática y el control de la narrativa han permitido que su labor sea presentada como una transición democrática, cuando en la práctica se trata de una toma de control administrativa. McNamara personifica la normalización de la intervención: el uso de carpetas, contratos y reformas legales para lograr lo que antes se buscaba con uniformes. Es la cara civilizada de la pérdida de autonomía política.

El Síndico de una Nación

John McNamara no es un sucesor biológico de los tecnócratas del siglo XX, pero es su heredero ideológico más refinado. Su misión en Caracas es demostrar que ya no hace falta destruir un Estado para controlarlo; basta con enviarlo a una "junta de acreedores" presidida por él mismo. Para quienes observan este proceso desde la defensa de la autodeterminación, McNamara no es el diplomático de la reconstrucción, sino el gerente de una ocupación estratégica que busca borrar la capacidad de decisión del pueblo venezolano sobre su propio destino.

