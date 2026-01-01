Efemérides del 1 de enero: Haití independiente – Hierro venezolano – Revolución cubana – Levantamiento zapatista

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 1 de enero: Destacamos las siguientes: Año Nuevo 2025.

Haití se independiza de Francia (1804).

Se firma la Declaración de las Naciones Unidas (1942).

66 Aniversario de a revolución cubana.

Se nacionaliza el hierro en Venezuela (1975).

En 1994, en México, comienza la insurrección del EZLN

Chávez luchaba por su vida, hospitalizado en Cuba (2013)

En México se prohiben recipientes y utensilios plásticos desechables (2021)

Panamá cumplía su primer día de control soberano sobre su canal (hace 26 años) Siguen efemérides... Año Nuevo (2026). Es una de las más importantes tradiciones para el comienzo este día después de Nochevieja y las 12 campanadas, porque implica la reunión familiar y el reencuentro con nuestros seres queridos. Se dan los abrazos de Año Nuevo y las palmadas con la exclamación del "¡Feliz Año!" ¡Fuerza y salud para seguir la lucha diaria! ¡No temamos a las dificultades; ocupémonos de tener vigor, templanza, sabiduría y ética para enfrentarlas y superarlas! Hagamos también cuanto esté a nuestro alcance para que el mundo se libre de guerras, invasiones, genocidios y autoritarismos opresores, y que con la lucha y el trabajo creador de los pueblos mejoremos las condiciones de vida, justicia social y salud del planeta. Día Internacional del Hijo (o de la familia). Fecha impulsada por la iglesia Católica con el objetivo reforzar los lazos familiares y la paternidad-maternidad después de las celebraciones de Año Nuevo. Aconseja fomentar la dedicación de tiempo de calidad y amor hacia los hijos, fortaleciendo el vínculo filial. Día Internacional de la Paz en Venezuela (para la tradición católica). Día del Dominio Público. Fecha anual en la que se celebra el ingreso de las obras intelectuales al dominio público. Dicho ingreso sucede el día en que, de acuerdo al Convenio de Berna, vence cada año el plazo de derecho de autor de las obras y pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona sin necesidad de permiso o pago de derechos. Se realiza la última competición de gladiadores conocida de la historia (404). En Perú, Pedro de Valdivia inicia su expedición a Chile. Sale de Cusco con un grupo reducido de españoles y pocos indígenas. Lo acompaña Inés de Suárez, la primera mujer que inscribe su nombre en la Historia de Chile (1540). Escocia comienza a usar el calendario juliano (1600). Se funda el periódico The Times de Reino Unido (1785). Nace Manuel Felipe Tovar (1803), político venezolano y primer presidente elegido por los venezolanos en 1860, ya que hasta entonces era el Congreso quien lo designaba. A Tovar se le consideraba un ciudadano ejemplar, de tendencias republicanas. Haití se independiza de Francia (1804). Se cumplen hoy 219 años. Fue el primer país en obtener la libertad en América Latina. Hoy su pueblo continúa librando luchas por una verdadera igualdad social, democracia y vida digna, sin sometimiento extranjero. Como referencia damos el siguiente enlace a una de las noticias publicadas en Aporrea en 2019, cuando se cumplía los 215 años de la independencia haitiana: https://www.aporrea.org/internacionales/n336309.html Mary Shelley publica por primera vez la novela Frankenstein (1818). Se ponen en circulación la primera serie de sellos postales de Venezuela conocida como Escudo de Venezuela (1859). Se establece el matrimonio civil en Venezuela por el presidente Antonio Guzmán Blanco (1873). Venezuela se incorpora a la Unión Postal Universal (1880). Se publica el primer número de la revista El Cojo Ilustrado (Venezuela, 1892). Concierto de Año Nuevo de Viena (el enlace es al de 2025); es ofrecido a partir de 1941. Lo da la Orquesta Sinfónica de Austria, considerada como una de las mejores del mundo. Es un concierto que tiene lugar cada año en la mañana del 1 de enero en la Sala Grande o Sala Dorada de la Musikverein de Viena. Se firma la Declaración de las Naciones Unidas (1942). Fue un texto conjunto de un grupo de naciones que expresaba el acuerdo para contribuir a la derrota del hitlerismo. La revolución cubana hizo caer al dictador Fulgencio Batista (1959) y abrió una nueva perspectiva socialista, pero que se disipó asfixiada por la degeneración burocrática y el bloqueo. Hoy es el 65 Aniversario. Comenzó un proceso de transformación que se encaminaba habia el establecimiento de un sistema socialista. La revolución cubana condujo a obtener valiosas conquistas sociales (especialmente en educación y salud), suscitó muchas esperanzas y apoyos. Prodigó una activa solidaridad hacia los pueblos que luchaban por su liberación. Pero, hay corrientes de izquierda que consideran que la combinación del asedio y bloqueo imperialista, la burocratización interna, la caida de la URSS, el retraso de otras revoluciones socialistas en América Latina y en el mundo, entre otros factores, frustraron la posibilidad de consolidar una alternativa anticapitalista con libertades plenas y mejor calidad de vida para el pueblo cubano. Hoy, asfixiada desde afuera y desde adentro, se parece más a un precario capitalismo de Estado, burocrático y autoritario, que a la esperanza que por un tiempo despertó. Sin embargo, aunque el imperialismo norteamericano nunca la dejó ser, tampoco ha podido adueñarse hasta ahora de esta nación caribeña que sigue defendiendo su indeoendencia. Entra en vigencia la nueva hora legal de Venezuela con el huso UTC-4 sustituyendo al usado desde 1912 (1965). En 1979, la ONU proclamó el Año Internacional del Niño para conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 19592. Este año, a partir del 1º de enero, se dedicó a sensibilizar sobre la importancia de atender las necesidades de los niños y promover sus derechos en todo el mundo. Se nacionaliza el Hierro en Venezuela (1975). En 1986, España y Portugal ingresan en la Comunidad Económica Europea (CEE). En 1989, entra en vigor el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono de la atmósfera. En 1994, en México, comienza una insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Apareció como líder del EZLN la figura clandestina del "Subcomandante Marcos". Coincidió con la entrada en vigor del NAFTA, tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Además de manifestar su rechazo al mismo por las implicaciones desfavorables sobre el pueblo, el EZLN exigía reivindicaciones en nombre de los pobres y los indígenas, inspirado en el ejemplo del prócer de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata. Gobernaba Carlos Salinas de Gortari, quien respondió con una dura represión, dándose enfrentamientos armados y acciones de masas durante la primera quincena de enero. Posteriormente se abriría una fase de diálogo político y se darían algunos acuerdos, aunque la lucha social ha continuado con una cierta autonomía del EZLN en el territorio. El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México ha logrado varios avances significativos en materia de: a) Reconocimiento de los pueblos indígenas; b) Mejora de las condiciones de vida para las comunidades zapatistas; c) Creación de "Los Caracoles" como espacios de autogobierno indígena donde "el pueblo manda y el gobierno obedece". Se dice que también ha ayudado a aliviar la desigualdad económica y social, logrando mayores recursos para el desarrollo de la región y para el pueblo maya. El zapatismo ha amenazado varias veces con marchar sobre el resto de México. No obtante, aún persisten en Chiapas la violencia y el conflicto por los ataques que sufre de diversos factores, tanto del Estado mexicano como de fuerzas que se lucran de las economías ilícitas. La lucha zapatista ha logrado relieve internacional, pero se encuentra prácticamente confinada a los territorios administrados por los llamados "caracoles", las comunidades zapatistas de Chiapas y su persistencia o expansión son todavía un gran desafío. Al mediodía del 1 de enero del año 2000 se cumplia el primer día de control panameño soberano sobre su canal. En 1999, la transferencia oficial del Canal de Panamá por parte de los EE.UU a manos panameñas, se concretaba al mediodía del 31 de diciembre finalizando ese año. Han pasado 26 años. Falleció Helen Suzman en 2009, una activista, profesora universitaria y política sudafricana contra el "anti-apartheid". Hija de inmigrantes judíos lituanos. Estudió Economía y Estadísticas. Pasó 36 años en el Parlamento. Visitó a Nelson Mandela en numerosas ocasiones cuando estaba en prisión. Asistió a la firma de la nueva Constitución Multirracial en 1996. En 2013, el ahora difunto presidente venezolano Hugo Chávez, se encontraba en Cuba hospitalizado, batallando contra el avance de un cáncer mortal, mientras tanto, gobernantes y destacadas figuras políticas le enviaban mensajes de ánimo y buenos deseos por el Año Nuevo. El pueblo venezolano aún albergaba expectativas de recibirlo con vida en Venezuela para que continuara su mandato y el anunciado Golpe de Timón en el proceso bolivariano. En 2017, muere Hilarion Capucci (n. 2 de marzo de 1922) quien fue un sacerdote sirio pro palestino, arzobispo emérito de la Orden de San Basilio de los melquitas de Alepo. Como arzobispo, se opuso a la ocupación israelí de Palestina y apoyó la causa del pueblo palestino. Fue arrestado por las fuerzas de seguridad de Israel el 18 de agosto de 1974 por supuesto contrabando de armas a Cisjordania en un automóvil y condenado a 12 años de prisión por un tribunal militar israelí bajo acusación de usar su estatus diplomático para contrabandear armas al Ejército de Liberación de Palestina. Fue liberado en 1978, debido a la intervención del Vaticano. Un hecho quemovió a Capucci en favor de los palestinos fue que en 1946 presenció el atentado al Hotel Rey David en Jerusalén, por parte de miembros del grupo judeo-sionista Irgún que produjo 90 víctimas mortales inglesas y árabes; algo que lo dejó profundamente impactado. Realizó algunas mediaciones de paz en situaciones de crisis de los EEUU con Irán. Este religioso fue considerado un héroe por los palestinos, aunque era un "terrorista" para Israel. En 2021, se prohíbe en México el uso de recipientes y utensilios de plástico desechables (por su impacto ambiental). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n361668.html En 2023, Venezuela y Colombia materializan la «apertura total» de su frontera con la inauguración de un puente binacional, algo que no ocurría desde 2015. Ver: (AUDIO-VIDEO) Oficializan el paso de vehículos por el Puente Las Tienditas, ahora conocido como Atanasio Girardot (aporrea.org) En 2023, el 1 de enero, Lula da Silva era investido por tercera vez como presidente de Brasil. Ver:(VIDEO) www.aporrea.org/internacionales/n379475.html Serie de fuertes terremotos en Japón, con olas de tsunami abren 2024.

Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389173.html En 2024, la población mundial había alcanzado los 8.156 millones al finalizar el año y comenzar 2025. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n399863.html#google_vignette En 2026, según las proyecciones de Naciones Unidas, se estima que la población mundial estimada arrancará con 8.266.245.291 personas y podría llegar a 8.340 millones, aproximadamente. Las series de la ONU se calculan para el 1 de julio de cada año, y luego se interpolan para estimar fechas como el 1 de enero o el 31 de diciembre. La WPP 2024 es la fuente estándar: integra censos, registros civiles y encuestas para 237 países y proyecta hasta 2.100 en distintos escenarios.