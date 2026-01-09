Hasta en la India protestan: Terrorismo de estado de EEUU contra Venezuela y rechazo al secuestro de Nicolás Maduro

En la India protestan por secuestro de Maduro y bombardeos a Venezuela por gobierno de Trump Credito: Captura Prensa Latina

DESDE LA INDIA: CLAMOR GLOBAL CONTRA EL IMPERIALISMO Y EN RECHAZO AL SECUESTRO DE NICOLÁS MADURO

NUEVA DELHI, India – 9 de enero de 2026. — En un masivo acto de solidaridad internacionalista, la XVIII Conferencia Sindical de Toda la India se convirtió en el epicentro de la protesta contra las agresiones de los Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela. Líderes sindicales y políticos de las diversas corrientes del pensamiento marxista en la India alzaron su voz para denunciar lo que califican como una estrategia de terrorismo de Estado y expolio colonial.

El Partido Comunista de la India denuncia "Terrorismo Internacional"

Durante la plenaria, M.A. Baby, destacado dirigente y secretario del Partido Comunista de la India (Marxista) [CPIM], fue contundente en su intervención. Baby acusó directamente a la administración estadounidense de ejecutar actos de "terrorismo internacional" mediante el asedio militar y los bombardeos mediáticos y económicos contra el pueblo venezolano.

"No estamos ante un proceso legal, sino ante una flagrante violación de los derechos internacionales. El secuestro del presidente de Venezuela es un acto de piratería moderna", afirmó el líder ante miles de delegados sindicales.

El objetivo: Petróleo y recursos estratégicos

La conferencia fue el escenario para denunciar que el trasfondo de las agresiones de Washington no es la "democracia", sino el control total de las riquezas naturales. Los diferentes partidos comunistas de la India coincidieron en que el imperialismo estadounidense busca:

Apoderarse del petróleo y los recursos minerales estratégicos de Venezuela.

Instalar un gobierno títere que responda a los intereses de las transnacionales.

Destruir el ejemplo de soberanía que representa la Revolución Bolivariana para el sur global.

Solidaridad inquebrantable

Los movimientos sindicales indios reafirmaron su compromiso de movilización permanente en rechazo a lo que consideran el secuestro del presidente venezolano, exigiendo su inmediata liberación y el respeto a la autodeterminación del pueblo.

Para estos movimientos, la resistencia de Venezuela es la resistencia de todos los pueblos que luchan contra la hegemonía de EE. UU. y el sistema de sanciones ilegales que asfixia a las naciones soberanas.

Fuente, Prensa Latina:

https://www.threads.com/@jimarinc69/post/DTPtyFIETpd?xmt=AQF0Pmo8uVhSjFWK-4DupHrTkz40k4FCsMnd5S_0zEONZg