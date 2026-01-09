Ministerio de Educación confirma inicio de clases el 12 de enero

Hector Rodríguez Credito: Ministerio de Educación

9 de enero de 2026.- El ministro de Educación Héctor Rodríguez, confirmó que tal como se tenía previsto, el próximo lunes 12 de enero inicia el segundo momento en todos los planteles del país.



“Inicia el Segundo Momento Pedagógico de este año y lo hacemos conscientes de que debemos garantizar el derecho fundamental a la educación. La educación nos hace libres, la lectura amplía nuestra comprensión del mundo, la compañía de otros nos regula y las rutinas nos dan certezas”, dijo el ministro en redes sociales del ministerio.