Venezuela rechaza declaraciones de presidente uruguayo

El canciller de Venezuela, Yván Gil, emitió un contundente pronunciamiento a través de sus canales oficiales, cuestionando enérgicamente las recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Gil denunció la falta de autoridad moral y política de Orsi para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano como Venezuela.

En su declaración, el Gobierno venezolano subrayó que no acepta lecciones ni tutelajes externos, reafirmando que el destino del país es decidido exclusivamente por su pueblo, a través de instituciones legítimas y sin interferencias extranjeras. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión diplomática y política en la región.

«Resulta alarmante que el mandatario uruguayo omita deliberadamente el violento secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, ocurrido durante un ataque armado en su residencia que cobró vidas civiles y militares», destacó el canciller, haciendo hincapié en la gravedad de la situación y la necesidad de respeto a la soberanía venezolana.

Además, Gil extendió una invitación al presidente Orsi para que se concentre en los asuntos internos de Uruguay y respete el derecho internacional y el principio de no intervención. Este llamado refleja la postura del Gobierno venezolano de defender su integridad y autonomía frente a cualquier intento de injerencia.

La respuesta del canciller resuena en un momento en que Venezuela busca fortalecer su posición en el ámbito internacional, abogando por el respeto a su soberanía y por un diálogo constructivo que no implique injerencias externas.

Con este pronunciamiento, Venezuela reafirma su compromiso con la autodeterminación y la defensa de su democracia, dejando claro que cualquier intento de intervención será enérgicamente rechazado. El Gobierno continúa instando a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad y respeto hacia los procesos internos de cada nación.