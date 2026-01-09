Delegación de EEUU arribó a Venezuela para evaluar relaciones

9 de enero de 2026.- Una delegación diplomática de Venezuela viajará a Estados Unidos con el fin de abordar la reanudación de relaciones bilaterales, mientras que una representación de diplomáticos del Departamento de Estados de EEUU arribó al país.



El Gobierno venezolano emitió un comunicado, compartido por el canciller Yván Gil, para informar que tras la agresión de EEUU contra el país se tomó la decisión de «iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América».



En el texto se explica que esta acción está orientada al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, «con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo».



Añadió que la delegación del Departamento de Estado de EEUU que arribó al país realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática.





