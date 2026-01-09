Medvédev calificó de catástrofe universal el secuestro de Maduro

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, calificó como una "catástrofe universal en el ámbito de las relaciones internacionales" el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, perpetrado por Estados Unidos tras la agresión militar contra el país el pasado 3 de enero.

A través de su canal de Telegram, el alto funcionario ruso advirtió que Washington se enfrenta a dos únicos escenarios tras el secuestro del jefe de Estado venezolano. Según Medvédev, la primera opción que consideró poco probable sería que Estados Unidos libere discretamente a Maduro bajo algún pretexto. La segunda, que calificó como la más probable, es que el mandatario se convierta en el nuevo Mandela latinoamericano.

"Hoy en día solo hay dos escenarios: o EEUU libera discretamente bajo un pretexto plausible al presidente venezolano secuestrado, o se convertirá en el nuevo Mandela latinoamericano", escribió Medvédev.

Finalmente, indicó que en ese segundo escenario, el nombre de Nicolás Maduro quedaría inscrito en la historia de Suramérica junto a figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Hugo Chávez.

Cabe destacar que la cancillería rusa informó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa. «Reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos».

