Trump informó que mantendrá despliegue militar en el Caribe

9 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que mantendrá el despliegue militar en el Caribe al argumentar supuestas razones de seguridad.



El mandatario hizo el anuncio a través de su red Truth Social, indicando que «todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad».



Además, comentó que Washington y Caracas están trabajando conjuntamente en materia de petróleo y gas, lo que permitió que él cancelara «la segunda ola de ataques prevista, que parece innecesaria».



Informó que grandes petroleras estadounidenses «invertirán al menos 100.000 millones de dólares» en el país y que en esta jornada prevé reunirse con los representantes de las compañías.



También hizo mención a la decisión del Gobierno venezolano de excarcelar a un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros, medida que fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.



En la víspera, Rodríguez explicó que la decisión responde al esfuerzo «inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tintes político, económico, religioso y social».



Por otro lado, Pdvsa publicó un comunicado el pasado 7 de enero para informar al país que adelanta negociaciones con Washington para la venta de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales existentes.



En el texto, explicó que el proceso se basa en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficios para ambas partes.



En la madrugada del pasado 3 de enero, EEUU lanzó un ataque a gran escala contra Venezuela, secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, y asesinando a 100 personas, entre civiles y militares.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 507 veces.