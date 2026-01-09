El asesinato de esta activista de Minneapolis ha generado reacciones en todos los Estados Unidos Credito: Agencias

MINNEAPOLIS – Las calles de los Estados Unidos se han convertido en un escenario de confrontación y duelo tras el asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años y observadora legal, durante un operativo de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El suceso, ocurrido en el marco de las agresivas políticas migratorias de la administración de Donald Trump, ha provocado una movilización masiva que denuncia la "naturaleza paraestatal" de la policía migratoria.

El incidente: Versión oficial vs. Evidencia visual

El gobierno de Trump ha intentado criminalizar a la víctima, calificándola de "terrorista" y alegando que Good intentó atropellar a un agente durante una redada en Minneapolis. Sin embargo, la narrativa oficial ha sido rápidamente cuestionada.

Videos difundidos en redes sociales y analizados por organizaciones de derechos humanos muestran una realidad opuesta: Renee Good fue alcanzada por disparos mientras intentaba alejarse de un grupo de hombres armados (agentes de ICE) que no portaban identificación clara. Su labor como observadora legal consistía precisamente en documentar abusos de poder para proteger a las comunidades vulnerables.

Militarización interna: 2,000 agentes en Minneapolis

El asesinato no es un hecho aislado. Se produjo durante una de las operaciones antiinmigrantes más masivas registradas hasta la fecha en Minnesota, donde se desplegaron cerca de 2,000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Para los manifestantes, esta demostración de fuerza busca "aterrorizar" a la clase trabajadora inmigrante. Desde Nueva York, activistas de la red internacional de La Izquierda Diario han denunciado que este despliegue refleja la verdadera cara del "imperialismo yanqui", que utiliza métodos de control social violentos tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Todo se da en el marco de una redada antiinmigrantes, dejando a la luz la verdadera política de Trump y el imperialismo yanqui para con los latinoamericanos. Una prueba más contra el discurso de los poderosos que vienen justificando en estos días la invasión a Venezuela en nombre de la "libertad" y la "democracia".

"Si así tratan a una madre estadounidense que observa la ley, imaginen lo que están haciendo en Caracas bajo la excusa de la liberación", se escuchó en las consignas frente a las oficinas federales.

Cientos de personas se mantienen en vigilia y protesta permanente en Minneapolis, exigiendo justicia por Renee y el cese de las redadas. La figura de Good se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra lo que diversas organizaciones sociales califican como un "Estado policial" diseñado para someter a los sectores más pobres y a los inmigrantes.

La situación continúa desarrollándose con llamados a huelgas y nuevas movilizaciones en las principales ciudades de Estados Unidos, mientras la administración Trump mantiene su postura de "tolerancia cero" ante lo que consideran "amenazas a la seguridad nacional".

