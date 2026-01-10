Delcy Rodríguez suma apoyos de Brasil, Colombia y España ante la crisis

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que sostuvo conversaciones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el contexto de la agresión armada perpetrada contra Venezuela.

Rodríguez explicó que durante los intercambios informó detalladamente sobre los ataques que ocasionaron la muerte de más de un centenar de civiles y militares, además de denunciar las violaciones al Derecho Internacional, incluida la inmunidad personal del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

La mandataria señaló que en las conversaciones se coincidió en la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia, basada en el respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre los pueblos.

Apoyo de Brasil y Colombia

Rodríguez agradeció de manera especial al presidente Lula da Silva y al pueblo de Brasil por el acompañamiento y apoyo brindado a Venezuela tras la agresión sufrida.

Con el presidente Gustavo Petro, ratificó que Colombia y Venezuela son países hermanos, comprometidos en avanzar juntos para enfrentar y resolver problemas comunes, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional.

Postura de España y vía diplomática

En su conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Rodríguez agradeció la postura de condena frente a la agresión contra Venezuela y planteó el interés de trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos.

Finalmente, reafirmó que Venezuela continuará enfrentando la agresión por la vía diplomática, fiel a los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, como único camino para la defensa de la soberanía y la preservación de la paz.