Más de 30 mil personas celebraron el Grito de Carnaval 2026 en Guanta Estado Anzoátegui

Más de 30 mil personas celebraron el Grito del Carnaval 2026 en Guanta, tradicional actividad que marca el inicio de las fiestas carnestolendas en el estado Anzoátegui.

La multitud se concentró en la cancha Negro Vito de Chorrerón, para recorrer varias calles de la llamada ciudad portuaria, hasta llegar al estadio Jesús Rizales, en donde el gobernador Luis José Marcano junto al alcalde Yinder Saldivia, hizo el conteo regresivo para iniciar oficialmente estas fiestas.

"Este es el grito de Carnaval más concurrido en la historia de Anzoátegui. Otra demostración de la voluntad firme de paz y alegría que tenemos todas y todos", expresó el gobernador.

En el recinto deportivo, propios y visitantes disfrutaron de los espectáculos musicales de The Same People, Rafael Miranda "El Capitán", Junior Bamba y DJ Chris.

El alcalde resaltó la importancia de impulsar las tradiciones y fortalecer el turismo en la región.

"Impresionante, Anzoátegui vibró al ritmo del calipso, samba y tradición en este Grito de Carnaval Guanta 2026. Esto es solo una antesala de lo que serán las fiestas carnestolendas más importantes del Oriente del país", expresó Saldivia.



El evento transcurrió bajo un despliegue de los organismos de seguridad ciudadana, que garantizó la tranquilidad de los asistentes durante toda la jornada.