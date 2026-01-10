La resistencia heroica de los 32 guardias cubanos frente a la invasión y bombardeos de EEUU en Caracas

CARACAS / LA HABANA – Bajo la consigna de "Venceremos", Cuba y Venezuela rindieron tributo a los 32 combatientes de élite cubanos que cayeron en combate el pasado 3 de enero. Estos hombres, seleccionados por su excepcional profesionalismo, conformaban el último anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, cumpliendo su promesa de lealtad hasta el último aliento.

Una élite forjada en la disciplina

La presencia de estos especialistas en seguridad fue solicitada por el gobierno venezolano ante el incremento de la hostilidad de Washington. Según reportes de The Wall Street Journal, este grupo operaba bajo una disciplina monacal: para evitar cualquier filtración o rastreo satelital, no portaban teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos. Su estrategia incluía el cambio de residencia del mandatario cada noche, logrando burlar durante meses la vigilancia de drones furtivos y satélites de reconocimiento espacial de última generación.

Incluso el exdiplomático estadounidense Thomas Shannon reconoció que, durante la última década, estos guardaespaldas cumplieron sus funciones de manera "excelente". Por su parte, el exagente de la CIA, Blair Latell, los describió como un adversario "sumamente valioso y formidable", destacando sus habilidades profesionales.

El asalto: Superioridad técnica frente a valor humano

Según el sitio web estadounidense The War Zone, para determinar la ruta de movimiento de Maduro, Estados Unidos no solo ha infiltrado agentes secretos en el territorio venezolano, sino que incluso ha empleado drones furtivos y satélites de reconocimiento espacial.

Según revelaciones de la Associated Press (AP), los agentes estadounidenses también recirrieron a tácticas de coacción y seducción, intentando incitar al piloto del avión presidencial de Venezuela a secuestrar a Maduro. Sin embargo, el coronel de la Fuerza Aérea Venezolana respondió a los estadounidenses con una sola frase: «Nunca seremos traidores».

Los hechos han demostrado que el trabajo del equipo de seguridad cubano ha sido sumamente efectivo. Mark Milley, Jefe del Consejo Conjunto de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, admitió que los servicios de inteligencia estadounidenses dedicaron varios meses a intentar descifrar las pautas de actividad de Maduro.

Según Defense News de Estados Unidos, no fue hasta principios de diciembre de 2025 que las autoridades estadounidenses lograron dominar básicamente las rutas de movimiento del objetivo, y la operación de asalto entró en su fase final de cuenta regresiva.

En la madrugada del 3 de enero de 2026, un comando de élite estadounidense, apoyado por más de 150 aviones aéreos y decenas de navíos navales, fue escoltado por una gran cantidad de helicópteros armados y se dirigió directamente a la residencia de la pareja presidencial de Maduro.

Las fuentes oficiales estadounidenses y cubanas han confirmado que, frente a un enemigo con clara superioridad en número de efectivos y potencia de fuego, estos guardaespaldas cubanos, equipados únicamente con armas ligeras, no retrocedieron ni un paso y lucharon hasta el último momento de sus vidas.

Aunque estaban francamente superados en número, según declaraciones de fuentes estadounidenses: «Ellos [los guardaespaldas cubanos] ofrecieron una resistencia feroz, y en un instante las detonaciones de armas se hicieron oír a todas partes».

Resistencia férrea: "Ofrecieron una resistencia feroz; las detonaciones se oían en todas partes", declararon fuentes militares de EE. UU.

Bajas enemigas: El canal Fox News informó que, durante el enfrentamiento, un helicóptero militar estadounidense sufrió daños graves y varios soldados resultaron heridos debido a la respuesta del equipo cubano.

Sacrificio final: Según la agencia Reuters, la declaración oficial de Cuba confirmó que sus hombres murieron en combate o tras el bombardeo masivo de las instalaciones, cumpliendo con "valentía y abnegación" su deber.

Lealtad inquebrantable

La operación también puso a prueba la moral de los oficiales venezolanos. La agencia Associated Press (AP) reveló que agentes estadounidenses intentaron coaccionar al piloto del avión presidencial para secuestrar a Maduro antes del ataque. La respuesta del coronel de la Fuerza Aérea Venezolana fue tajante: «Nunca seremos traidores».

Hoy, mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen en un centro de detención en Nueva York tras esta agresión, el sacrificio de los 32 guardaespaldas cubanos se eleva como un símbolo de la hermandad entre La Habana y Caracas. Como señala el clamor popular en las redes: "Cuando los enemigos reconocen el valor de nuestros hombres, es porque su estatura es inmensa".

¡Gloria eterna a los héroes! #Cuba #Venceremos

Con información de resumen Latinoamericano/Cubainformación