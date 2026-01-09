Dentro de la frenética carrera mundial por encontrar una ruta de escape para el presidente Nicolás Maduro

Una reunión de Nochebuena en la Ciudad del Vaticano, de la que no se informó previamente, fue uno de los muchos intentos fallidos de encontrar un refugio seguro para el líder venezolano antes de la redada estadounidense.

CIUDAD DEL VATICANO 9 de enero de 2026.- En Nochebuena, el cardenal Pietro Parolin, segundo al mando del Papa y veterano mediador diplomático, convocó urgentemente a Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para presionarlo y obtener detalles sobre los planes de Estados Unidos en Venezuela, según documentos gubernamentales obtenidos por El Correo de Washington.

Preguntó si Estados Unidos solo atacaría a los narcotraficantes o si la administración Trump realmente buscaba un cambio de régimen. Nicolás Maduro tenía que irse, admitió Parolin, según los documentos, pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida.

Durante días, el influyente cardenal italiano había buscado acceso al secretario de Estado, Marco Rubio, según muestran los documentos, desesperado por evitar el derramamiento de sangre y la desestabilización en Venezuela. En su conversación con Burch, aliado de Trump, Parolin afirmó que Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y pidió paciencia a los estadounidenses para presionar al dictador hacia esa oferta.

“Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que [el presidente Vladimir] Putin garantizara la seguridad”.

Pero no fue así. Una semana después, Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses en una redada que dejó un saldo de 75 muertos y fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

La reunión en la Ciudad del Vaticano, de la que no se había informado previamente, fue uno de los muchos intentos fallidos —por parte de estadounidenses e intermediarios, rusos, cataríes, turcos, la Iglesia católica y otros— de evitar una crisis diplomática creciente y encontrar refugio para Maduro antes de la redada estadounidense del sábado para capturarlo.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado a The Post. El portavoz de Burch remitió las preguntas al Departamento de Estado, que declinó hacer comentarios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió a una solicitud de comentarios.

Este artículo se basa en entrevistas con casi 20 personas, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre conversaciones e inteligencia sensibles. Incluye nuevos detalles sobre los amplios esfuerzos globales para obligar a Maduro al exilio y evitar la intervención militar estadounidense, así como sobre la decisión del gobierno de Trump de colaborar con el vicepresidente en ejercicio de Venezuela, en lugar del líder de la oposición, al que Washington había apoyado durante mucho tiempo.