Comerciante de Polymarket apostó $32,537 en la plataforma por la captura del presidente Nicolás Maduro

y ganó más de $400,000



Un usuario de Polymarket logró convertir aproximadamente $32,000 en más de $400,000 apostando por la salida del líder venezolano Nicolás Maduro antes de fin de mes.



9 de enero de 2026.-La cuenta, creada en diciembre, realizó una apuesta de $32,537. Tras la invasión estadounidense del país y la captura de Maduro, el jugador ganó la impresionante suma de $436,759. informó Michelle Del Rey Estados UnidosHoy.

Otras apuestas ganadoras realizadas por la cuenta incluyeron la presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela para el 31 de enero, la invasión estadounidense de Venezuela para el 31 de enero y "Trump invoca poderes de guerra contra Venezuela para el 31 de enero".



Se desconoce quién creó la cuenta, pero las apuestas públicas han generado debates sobre posible tráfico de información privilegiada.



¿Qué dijo Trump sobre la captura de Maduro antes del ataque militar?

Estados Unidos capturó a Maduro el sábado 3 de enero y lo trasladó junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y narcotráfico.



Si bien el presidente Donald Trump había dicho previamente que los días del líder estaban "contados", no se hicieron declaraciones públicas sobre cuándo Estados Unidos podría invadir el país. Poco después de la operación, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a los medios de comunicación que se enteraron del ataque antes del 3 de enero por no poner en peligro la misión al publicar artículos al respecto.



"Francamente, varios medios de comunicación se habían enterado de que esto iba a ocurrir y lo suspendieron por esa misma razón", declaró Rubio en el programa "This Week" de ABC el domingo 4 de enero. "Y les agradecemos por hacerlo, de lo contrario se podrían haber perdido vidas. Vidas estadounidenses".



Las apuestas ganadoras se realizaron la noche del viernes 2 de enero, horas antes de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela. La cuenta ya retiró las ganancias a la plataforma de criptomonedas Solana, según el explorador de blockchain PolygonScan.



USA TODAY contactó a Polymarket para obtener comentarios el 6 de enero, pero no recibió respuesta.