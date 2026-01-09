Donald Trump presiona a ejecutivos petroleros para que inviertan en Venezuela, Taladren, taladren...Pero...

Recibe una tibia recepción.

El director ejecutivo de Exxon afirma que el país sudamericano actualmente es "imposible de invertir" y planea enviar un equipo técnico para evaluar la situación en el terreno.

WASHINGTON 9 de enero de 2026—El presidente Trump presionó el viernes a ejecutivos de casi dos docenas de compañías petroleras para que plantaran banderas en Venezuela y perforaran en uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, informó El Diario de Wall St.

Sin embargo, la mayoría de estos ejecutivos no se comprometieron públicamente a invertir rápidamente.

Reunidos en la Casa Blanca menos de una semana después de la incursión estadounidense en Venezuela, ejecutivos de Chevron (la única petrolera estadounidense activa allí), Exxon Mobil, ConocoPhillips y otras compañías manifestaron su disposición a explorar nuevas perspectivas en el país latinoamericano.

Sin embargo, indicaron que necesitan garantías de seguridad y una reforma integral del marco legal y comercial de Venezuela para considerar invertir.