Pdvsa confirma primera operación conjunta con EEUU para el retorno del buque 'Minerva' tras zarpe ilegal

10-01-26.-En una señal tangible de la cooperación operativa entre Caracas y Washington, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció este viernes 9 de enero de 2026 el éxito de una maniobra ejecutada en coordinación con autoridades de Estados Unidos. El objetivo de la misión fue la intercepción y retorno del buque «Minerva».

A través de un comunicado oficial emitido desde la capital venezolana, la estatal petrolera informó que la embarcación había zarpado de la jurisdicción nacional «sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas», lo que activó las alertas de seguridad.

Hito en la seguridad marítima bilateral

La misiva destaca el carácter inédito de la acción, calificándola como la «primera exitosa operación en conjunto» entre ambas naciones para salvaguardar los intereses energéticos del país.

Gracias a este despliegue coordinado, el buque «Minerva» ya se encuentra «navegando de regreso a aguas venezolanas», donde será sometido a resguardo y a las «acciones pertinentes» por parte de las autoridades competentes, según reza el texto difundido por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Pdvsa.

Comunicado: Pdvsa.