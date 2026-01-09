Bolivia: bloqueos en todo el país, crece la movilización contra el «gasolinazo» de Paz

Los gremios en Bolivia exigen que deroguen el decreto 5503, pero el Gobierno insiste en modificar únicamente algunas de sus disposiciones

9 de enero de 2026.- Bolivia amaneció este viernes con más de 50 puntos de bloqueos en carreteras de todo el país —la Policía precisó que se trata de 57—, mientras, se radicalizan las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el decreto 5503 emitido por el presidente neoliberal Rodrigo Paz, que elimina el subsidio estatal a los combustibles y facilita la entrega de recursos estratégicos a capitales extranjeros y nacionales.



Horas atrás la COB ratificó el bloqueo indefinido de rutas a nivel nacional y convocó a sus bases y organizaciones afiliadas al bloqueo de calles y avenidas para este viernes. Exigen la abrogación total del referido decreto, también cuestionado por sus medidas de ajuste económico que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores y los recursos naturales bolivianos.



Asimismo, convocó a confederaciones, federaciones nacionales, a la Central Obrera Departamental (COD) La Paz y a la Central Obrera Regional (COR) El Alto a concentrarse desde las 08H00 hora local en al menos cinco puntos estratégicos de La Paz, capital administrativa y sede del Gobierno.



Alrededor de las 11H30 hora local la página web de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reflejaba cerca de 50 puntos de bloqueo y medios locales reproducían declaraciones del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, quien refirió que identificaron 57 cortes, la mayoría de ellos en el departamento de La Paz (alrededor de 20).



Según aquella dependencia, Potosí tenía seis puntos de bloqueo, Oruro al menos ocho y en Santa Cruz se registraban cuatro. La agencia precisaba que el departamento de Cochabamba (centro) estaba aislado del resto del país andino.



Esta mañana, el Ejecutivo envió un fuerte contingente policial hacia Parotani (provincia de Quillacollo, Cochabamba), donde hay un sector bloqueado por mineros. Los uniformados avanzan por la ruta al occidente, vía que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro.



La web de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificaba cerca de 50 puntos de bloqueo (en azul), mientras la Policía reportó que son 57. Fuente: ABC



Mientras avanza la jornada, la convocatoria de la COB —reportan medios locales— recibe nuevas adhesiones, de sectores como el magisterio urbano y rural, mineros, fabriles, constructores, trabajadores municipales, salud pública, luz y fuerza, entre otros.



La Federación Andina de Choferes de El Alto anunció su respaldo y advirtió que podrían iniciar movilizaciones el lunes. Reynaldo Luna, dirigente del sector, adelantó que sostendrán una reunión ampliada este viernes para determinar medidas. Ante la intransigencia de Paz respecto a mantener el decreto, dejó claro: «Este Gobierno quiere gobernar a la mala, a su gusto, y no lo vamos a permitir».



Mientras los bloqueos crecen, avanza una huelga de hambre (con cuatro piquetes en todo el país, tres de ellos en La Paz) que sostienen trabajadores y sindicalistas contra las medidas neoliberales. Uno de ellos, José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano en La Paz, defendió la huelga como un acto de disciplina y determinación de lucha, eficaz para incrementar la presión política sobre el Ejecutivo.



Asimismo, consideró que las mesas de diálogo promovidas por el Gobierno son un fiasco. Afirmó que las autoridades no tienen disposición a escuchar los reclamos de los trabajadores e insisten en defender los intereses de los empresarios.



El diálogo entre las partes ha transitado por intermedios. Mientras los gremios insisten en que se derogue completamente el decreto 5503, el Gobierno insiste en modificar únicamente algunas de sus disposiciones. Horas atrás el Ejecutivo dio a conocer que existe un preacuerdo con los gremios, pero los sindicatos desmintieron esa noticia.