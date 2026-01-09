Filtran directriz de la BBC que prohíbe el uso del término "secuestrado" para el caso de Nicolás Maduro

Censura en la BBC cambian la palabra secuestro por "captura" en caso de extracción forzada de Nicolás Maduro Credito: Agencias

La cadena británica BBC se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras la filtración de una presunta directriz interna que instruye a sus periodistas evitar la palabra "secuestrado" al informar sobre la extracción forzada del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, por parte de fuerzas de Estados Unidos, ocurrida el pasado fin de semana.

La información fue revelada por el periodista Owen Jones, colaborador de The National, quien difundió el contenido de un correo electrónico enviado tras la reunión editorial de las 9:00 a.m. (conocida como "La Nueve"). Según el texto, la cadena busca mantener una supuesta "claridad y coherencia" bajo los siguientes criterios:

"Capturado": Debe usarse solo atribuyéndolo a la versión oficial del gobierno de EE. UU.

"Aprehendido": Término aceptado para los reportajes propios de la cadena.

"Secuestrado": Palabra cuya utilización queda explícitamente desaconsejada.

El contraste con las declaraciones de Trump y Caracas

La restricción editorial ha generado críticas, especialmente porque el propio presidente estadounidense, Donald Trump, no rechazó el término. Al ser consultado sobre las denuncias de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien calificó el acto como un secuestro, Trump respondió de manera tajante y casi cínica: "No es un mal término".

Por su parte, Nicolás Maduro Guerra ha liderado la condena internacional contra la operación militar masiva que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. "Si normalizamos el secuestro a un Jefe de Estado, ningún país está a salvo", advirtió el hijo del mandatario.

Desde este lunes, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada de Venezuela mientras la nación se recupera de la agresión militar que Washington justificó como una "operación de captura". Actualmente, Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un proceso judicial que ha sido repudiado por aliados estratégicos como Rusia, que exige su liberación inmediata y el respeto a la soberanía venezolana.