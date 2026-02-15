(VIDEO) SOS Orinoco mostró cómo la minería ilegal socava el río Caroní y compromete la energía en Venezuela

ALERTA: MIREN ESTE VIDEO DEL RÍO CARONÍ, CORAZÓN ENERGÉTICO DE VENEZUELA

‼️No es solo destrucción; es un crimen nacional.



????Desde que el chavismo llegó al poder, nuestra joya que antes era de aguas ámbar y transparentes ahora se convirtió en pantano de ruina. Las balsas mineras… pic.twitter.com/nUM2htGLuR — SOS Orinoco (@SOSOrinoco) February 13, 2026

15-02-26.-La ONG SOS Orinoco alertó este viernes sobre los graves daños de la minería ilegal en el río Caroní, principal afluente del embalse de El Guri, que suministra la mayor parte de la electricidad del país.A través de un video publicado en su cuenta de X, la organización denunció que las balsas mineras erosionan el lecho del río, lanzando sedimentos que actúan como una “lija” y afectan las turbinas de la central, perjudican su funcionamiento y poniendo en riesgo el suministro a nivel nacionalSegún SOS Orinoco, la situación no solo constituye un daño ambiental, sino un “acto criminal”, mientras el chavismo lo permite.“Cada apagón que sufre el país tiene su origen en estas prácticas ilegales. El gobierno debería combatirlo, pero en su lugar lo permite, y sus jerarcas Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Domingo Hernández Lárez, Corporación Venezolana de Minería, Compañía Anónima Militar líder en la comercialización y servicios para la industria petrolera, minera y de gas (Camimpeg) se meten el oro en sus bolsillos», señaló.«Destruir nuestra energía es un acto criminal y un ataque a la seguridad nacional. Mientras ellos se enriquecen, a ti te roban la luz, el agua y el futuro», añadió.