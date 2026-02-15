INAMEH: nubosidad parcial con algunos chubascos en gran parte de Venezuela

Estado del tiempo para el 15 de febrero 2026 en Venezuela

15 de febrero de 2026.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este día que en algunas regiones del país se pueden evidenciar precipitaciones a lo largo del día.



El Inameh indicó que en la mañana hay para la mayoría del territorio nacional un cielo con nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional, sin embargo, no se descarta desarrollo estratiforme asociado a posibles lluvias o chubascos dispersos que afectarán zonas al este de Sucre, Miranda y Falcón; Llanos Occidentales, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Lara y Falcón.



Además se prevé desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable con posibles descargas eléctricas ocasionales en áreas al sur del lago de Maracaibo, Amazonas y la Región Andina.



Para después del mediodía se estima que persista la nubosidad fragmentada que alternará con partes despejadas sobre el país, pero pueden formarse mantos nubosos que generarán chubascos de variada intensidad en zonas de Zulia, Centro Occidente, Centro Norte Costero, los Andes y Amazonas.



En la Gran Caracas, que comprende Miranda, La Guaira y Distrito Capital, el Inameh detalla que habrá cielo de nubosidad parcial a despejado durante la mayor parte del día, aunque no se descarta la presencia de mantos nubosos antes del mediodía y al final de la tarde en zonas montañosas y al este de la entidad mirandina.