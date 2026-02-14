El incendio se produjo en horas de la tarde y fue controlado siguiendo protocolos de seguridad.

Las fuerzas de emergencia sofocaron un incendio de magnitud en la refinería Ñico López, ubicada en La Habana, durante la tarde de este viernes. El siniestro generó una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la bahía, lo que despertó una alerta inmediata en la capital.

El Ministerio de Energía y Minas confirmó que el fuego se originó en un almacén y que la rápida intervención de las brigadas impidió afectaciones mayores.El control total de las llamas representa una victoria operativa en un contexto de extrema hostilidad económica contra la isla.

Las autoridades destacaron la capacidad de respuesta local para salvaguardar infraestructuras estratégicas. Hasta el momento, los reportes oficiales no registran víctimas fatales ni heridos como consecuencia de este incidente en el área de almacenamiento.

Este evento ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis energética profunda, agudizada por el bloqueo petrolero que impone el Gobierno de los Estados Unidos. Estas sanciones injustificadas obstaculizan directamente la llegada de crudo importado al país desde el inicio del año. La política de asfixia financiera busca paralizar el sistema eléctrico y productivo cubano mediante la persecución de buques y suministros básicos.

El valor estratégico de la refinería Ñico López

La Refinería Ñico López constituye una pieza fundamental para la soberanía energética de la nación y el procesamiento de hidrocarburos. Funciona como un punto neurálgico para la descarga de crudo, incluyendo los cargamentos solidarios enviados desde México para mitigar el déficit de combustible.

El mantenimiento de estas operaciones resulta vital para sostener la vida económica frente a las restricciones externas. El personal técnico trabajó bajo la presión de las limitaciones materiales que el bloqueo genera en el acceso a repuestos y equipos de última generación.

Aun así, la eficiencia de los protocolos de seguridad permitió contener el siniestro en tiempo récord. La recuperación de la normalidad en la planta asegura la continuidad de los procesos de distribución previstos para la jornada.

La resistencia del sector energético cubano ante estos incidentes demuestra el compromiso de los trabajadores por sostener los servicios públicos. Cada recurso salvado en estas instalaciones cuenta como un triunfo frente a la política de cerco que intenta doblegar al pueblo mediante la carencia de recursos. El Gobierno mantiene la vigilancia sobre la infraestructura para prevenir futuros eventos que comprometan la estabilidad del país.