(VIDEO) Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y anuncia visita a Venezuela

14-01-26.-El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirma que su administración reconoce formalmente al equipo de Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela. Este anuncio marca un cambio drástico en la política exterior estadounidense hacia el país caribeño.El mandatario estadounidense asegura que mantiene una comunicación fluida con la funcionaria. Según sus palabras, las autoridades de Washington están «tratando con la gente que acaba de jurar» en sus cargos recientemente.Trump resalta la disposición de la administración venezolana para cumplir con las peticiones de la Casa Blanca. Al respecto, el presidente afirma: «Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias».“Voy a visitar Venezuela”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca, sin ofrecer detalles sobre fechas o agenda. Trump también elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asegurando que Estados Unidos está “trabajando muy estrechamente” con ella en materia de acceso al petróleo. “Diría que la relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10”, afirmó.Consultado por Reuters sobre si su administración reconoce al gobierno de Rodríguez como oficial, Trump respondió: “Sí, lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos y, realmente, hasta ahora han hecho un gran trabajo”.