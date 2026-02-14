Movilizaciones en ciudades francesas en solidaridad con Cuba

Francia marchó en apoyo a Cuba

14 de febrero de 2026.- Burdeos, Le Havre, Toulouse y Valenciennes escenificaron hoy el comienzo de un fin de semana de movilizaciones en ciudades de Francia para expresar la solidaridad con Cuba frente a la escalada de agresividad estadounidense.



Convocados por el Partido Comunista Francés (PCF), ciudadanos de diversos sectores de la sociedad, entre ellos políticos, sindicalistas e integrantes de asociaciones con décadas de labor solidaria con Cuba, acudieron a sitios emblemáticos como la Plaza de la Victoria en Burdeos para denunciar el bloqueo que Washington impone a la isla y su recrudecimiento.



Banderas cubanas, pancartas con la consigna “Manos fuera de Cuba” y reclamos de levantamiento del cerco económico, comercial y financiero aplicado por más de 60 años marcaron las acciones de calle, que continuarán mañana en esta capital y en Auxerre.



El llamado a la movilización responde a las recientes medidas decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para asfixiar a la nación antillana.



Trump decretó el 29 de enero a Cuba como una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con fijar aranceles a los países que le suministren o vendan hidrocarburos; de facto un cerco petrolero.



Los manifestantes de este sábado en Burdeos, Toulouse y otras urbes francesas consideraron la escalada una violación flagrante del Derecho Internacional y un acto criminal y rechazaron su carácter extraterritorial.



El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, agradeció la solidaridad con su país y destacó la importancia de la movilización internacional contra las nuevas agresiones.



Desde que Trump ordenara esas medidas de presión, varias voces en Francia las denunciaron y exigieron el fin del bloqueo.



El secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, solicitó al presidente Emmanuel Macron en una carta abierta actuar sin demora para impedir un cerco petrolero de Estados Unidos contra Cuba y facilitar la ayuda a la bloqueada nación.



Roussel instó además al mandatario a esgrimir mecanismos de la Unión Europea, en particular su Reglamento 2271 del 22 de noviembre de 1996, para enfrentar el alcance extraterritorial del bloqueo.



Esta semana, también Sophie Binet, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos de Francia, demandó en una misiva al mandatario galo condenar la escalada de Washington contra Cuba y apoyarla con asistencia humanitaria.



Al respecto, la líder del sindicato que reivindica más de 600 mil afiliados pidió a Macron respaldar el envío de petróleo y gas a la nación antillana y asegurar con los medios a disposición del Estado francés también el de alimentos y medicinas.



Por su parte, France Cuba, Cuba Coopération France, Cuba Linda y Cuba Si France, asociaciones con décadas de trabajo de solidaridad con la isla, emitieron declaraciones y llamados a la movilización contra las políticas de asfixia impulsadas por la Administración Trump.