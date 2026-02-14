(VIDEO) Más de seis toneladas de medicamentos llegaron a Venezuela desde EEUU

Sin pausa. pic.twitter.com/G4FS5RgpSz — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 13, 2026

14-02-26.-Más de seis toneladas de medicamentos procedentes de Estados Unidos llegaron este viernes a Venezuela, durante el diálogo entre ambos países y de la reciente flexibilización de las sanciones impuestas por Washington, informó la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, Laura Dogu."¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano", escribió Dogu en su cuenta de X, donde compartió imágenes de un avión de carga y de cajas forradas que exhibían la bandera de Estados Unidos.En el operativo también estuvo presente el representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos, Félix Plasencia, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)."Esta es solamente la primera entrega de suministros médicos para Venezuela", declaró Dogu a VTV, sin precisar el tipo de medicamentos incluidos en el cargamento.Plasencia agradeció el envío y señaló que los insumos serán destinados a la red de hospitales ambulatorios del país.Desbloqueo de activos impulsa compras médicasLa entrega ocurre semanas después de que el 27 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó sobre la liberación de activos venezolanos en territorio estadounidense, producto de conversaciones con la administración de Donald Trump. Según explicó entonces, parte de esos recursos serían destinados a la adquisición de equipos médicos en Estados Unidos para fortalecer la red hospitalaria nacional.Rodríguez también señaló que los fondos desbloqueados tendrían como objetivo la compra de infraestructura para el sistema eléctrico y para el sector gasífero del país.El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este mismo viernes la aprobación de dos nuevas licencias orientadas a aliviar restricciones que afectan la actividad de empresas petroleras extranjeras en Venezuela. Las autorizaciones incluyen permisos para cinco compañías específicas, entre ellas la española Repsol, bajo condiciones estrictas de supervisión y rendición de cuentas.Pese a estas medidas, el esquema general de sanciones impuesto por Washington -intensificado desde 2019- permanece vigente. No obstante, las licencias abren la puerta a que compañías internacionales comiencen a producir crudo en territorio venezolano o incrementen su participación, inversiones y niveles de extracción si ya operan en el país.La decisión forma parte de la estrategia acordada entre autoridades estadounidenses y el gobierno interino de Rodríguez para reactivar progresivamente el sector petrolero venezolano, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el 3 de enero durante un ataque en suelo venezolano.*Con información de Efe.