Presidente de la FCU-UCV denuncia persecución tras marcha del Día de la Juventud

14-02-26.-Miguelángel Suárez, presidente de la FCU-UCV, asegura que fue seguido por un vehículo durante su trayecto de regreso luego de participar en una protesta que exigía la liberación de presos políticos en el país.



El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, denunció este jueves haber sido víctima de presunto hostigamiento por parte de un vehículo no identificado, luego de su participación en una manifestación estudiantil que se realizó en la casa de estudios para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela.



A través de su cuenta en la red social X, Suárez detalló que el automóvil comenzó a seguirlos desde el momento en que abandonaron las instalaciones de la UCV, específicamente en la autopista Gran Cacique Guaicapuro, y continuó su recorrido por sectores como El Rosal, Altamira y la avenida Libertador, hasta que finalmente lograron retornar al campus universitario.



“A esta generación no la silenciarán más nunca. Seguimos, en nombre de Dios y la convicción intacta de construir un mejor país”, expresó el dirigente estudiantil en otra publicación, dejando claro que no se dejarán amedrentar por este tipo de acciones.



Suárez destacó que este episodio de persecución se produce inmediatamente después de la movilización realizada en conmemoración del Día de la Juventud, jornada en la que los estudiantes alzaron su voz para solicitar la liberación de todas las personas que consideran presos políticos en el país.



En otro orden de ideas, el líder universitario se pronunció sobre la circulación de un video donde aparecen jóvenes mostrando símbolos de confrontación, y enfatizó que dicho grupo “no representa los principios, la ética ni el sentir de la gran mayoría de los estudiantes”, desmarcándose así de cualquier manifestación violenta o excluyente.

Sumarium (https://sumarium.info/2026/02/13/dirigente-estudiantil-de-la-ucv-denuncia-persecucion-tras-marcha-del-dia-de-la-juventud/)