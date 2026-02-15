(VIDEO) El "casco de la memoria" y la polémica por la descalificación del atleta ucraniano en los Juegos de Invierno

El atleta ucraniano Vladislav Heraskevych participa en los entrenamientos de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno con un casco en homenaje a atletas de su país muertos durante la guerra.

15-02-26.-“No hay suficientes brazaletes negros para honrar la memoria de todos los atletas que han caído en la guerra de Ucrania”. Con esa frase, el abanderado ucraniano y piloto de skeleton Vladislav Heraskevych rechazó la alternativa que le propuso el Comité Olímpico Internacional (COI) tras vetar su casco conmemorativo.

El deportista fue excluido este jueves de los Juegos Olímpicos de Invierno por negarse a competir sin el llamado “casco de la memoria”, que lleva imágenes de atletas ucranianos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa.

Alina Perehudova era una levantadora de pesas de 14 años que murió durante el asedio a Mariúpol. Pavlo Ischenko ganó títulos europeos y mundiales de boxeo antes de caer en combate en 2025. Oleksiy Loginov fue un portero de hockey sobre hielo que perdió la vida peleando por Ucrania en Luhansk en 2023.

Son tres de los atletas fallecidos durante la guerra en Ucrania cuyos rostros aparecen en el casco del abanderado de este país en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026, el competidor de skeleton Vladislav Heraskevych.

Algunos de ellos eran amigos de Heraskevych, pero recordarlos en el escenario olímpico será casi seguramente la causa de su descalificación apenas debute este 12 de febrero.

El llamado “casco de la memoria” se ha ganado un capítulo aparte en la acción olímpica. Creado por la artista ucraniana Iryna Prots, amiga personal de Heraskevych, es un testimonio de gratitud, pero también un mensaje político, más poderoso que la pancarta de “No a la guerra en Ucrania” que mostró hace cuatro años en Beijing 2022, recién empezado el conflicto.




