Ventas de petróleo de Venezuela superan los mil millones de dólares...Los fondos ya no irán a la cuenta de Qatar...

La administración Trump depositó los 500 millones de dólares iniciales de las ventas de petróleo venezolano en una cuenta controlada por Estados Unidos en Catar.

Se ha abierto una cuenta en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y los fondos ya no se destinarán a Catar, según declaró a NBC News el secretario de Energía, Chris Wright.

Wright declaró a NBC News que los ingresos por las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares.

"Se abrió una cuenta en Catar, controlada por el gobierno estadounidense en todo momento, para ingresar ese dinero y luego enviarlo desde allí a Venezuela", declaró Wright a NBC News el jueves.

"Ahora tenemos una cuenta en el Tesoro de Estados Unidos. El dinero ya no irá a Catar", afirmó el secretario de Energía.

La administración Trump ha tomado el control de las ventas de petróleo de Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una redada militar el mes pasado. Wright se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Venezuela esta semana, la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar el país en décadas.

Estados Unidos depositó los 500 millones de dólares iniciales de las ventas de petróleo en la cuenta de Qatar antes de transferir los fondos a Venezuela, afirmó Wright. Los demócratas del Congreso han cuestionado la transparencia y legalidad del acuerdo.

El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, y el senador Adam Schiff, demócrata por California, presentaron el jueves una legislación que ordena a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) realizar una auditoría independiente de la cuenta de Qatar.