Teleférico Warairarepano: estos son los horarios y tarifas durante la temporada de carnavales

15-02-26.-El Sistema Teleférico del Warairarepano dispone de horarios especiales durante el asueto con motivo de los carnavales 2026.A través de sus canales oficiales, el Sistema difundió cómo será el servicio durante los días domingo 15 de febrero y del lunes y martes de carnaval.Horario del Warairarepano en CarnavalDe acuerdo con la información difundida, los horarios especiales del Warairarepano para esta semana son los siguientes:Lunes y Martes de Carnaval: 10:00 AM – 7:00 PMMiércoles, Jueves y Viernes: 12:00 PM – 7:00 PMSábado y Domingo: 10:00 AM – 7:00 PMCuáles son las tarifas por persona?En este sentido, indica en sus publicaciones que las tarifas para el disfrute del Sistema Teleférico Warairarepano están expresadas en divisas para pagar según la tasa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) y son estas:Entrada general 10$Niños menores de 6 años están exoneradosNiños de 7 a 12 años: 5$Estudiantes con carnet estudiantil vigente: 2$Empleados públicos con carnet de trabajo vigente: 3$ solo de miércoles a viernesAdulto mayor está exoneradoTurista internacional: 30$Una vía (solo descenso por teleférico): 5$Visitantes: (Solo acceso a la caminería sin descenso por el teleférico) 4$Cabina VIP (4 personas): 60$Cabina visión extrema (4 personas): 80$Senderista: 1$