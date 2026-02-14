Estudiantes universitarios recordaron a Livia Gouverneur en la marcha de la UCV

14-02-26.-Durante las movilizaciones universitarias en Caracas del 12 de febrero de 2026, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y otras casas de estudio retomaron las calles bajo la consigna de libertad y memoria histórica. En este contexto, la figura de Livia Gouverneur, estudiante de psicología de la UCV asesinada en 1961, fue recordada mediante marchas y murales como un símbolo de la lucha estudiantil contra la represión.Los manifestantes exigieron la liberación de presos políticos, el fin de la represión y garantías para la protesta universitaria.Homenaje a Livia Gouverneur: La memoria de Gouverneur —conocida como la "Virgen Roja de los estudiantes"— fue reivindicada por diversos sectores universitarios que ven en su historia un referente de resistencia frente a los abusos del Estado.¿Quién fue Livia Gouverneur?Livia Margarita Gouverneur Camero fue una militante de la Juventud Comunista y estudiante de la UCV asesinada el 1 de noviembre de 1961 durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Su muerte ocurrió mientras participaba en una protesta en apoyo a la Revolución Cubana, convirtiéndose desde entonces en una mártir icónica para los movimientos estudiantiles de izquierda en el país.