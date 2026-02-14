Gaceta Oficial 43.306 jueves 29 de enero 2026

Gaceta Oficial 43306, jueves 29 de enero de 2026.

Official Gazette 43306, Thursday, January 29, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5235, mediante el cual se nombra a Esperanza Josefa Antonia Briceño de Jayaro, como Directora General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Decreto 5236, mediante el cual se nombra a Carlos Humberto Alvarado González, como Presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en condición de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que autoriza a la sociedad mercantil ASOCIACIÓN COOPERATIVA AGENCIA ADUANAL INDÍGENA COPEXIPEWA, R.S., inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) con el número J-50406476-9, para actuar como Agencia de Aduanas, en los diversos trámites relacionados con los Regímenes Aduaneros, ante la Gerencia de Aduana Principal de Maracaibo.

SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS

Providencia que dicta los lineamientos para el diagnóstico y saneamiento de los Bienes Inmuebles de los Órganos y Entes del Sector Público.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Dilia del Carmen Marcano Pérez.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Jessica Jensy Abreu Pérez.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Josefina Ramírez.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Hilda Coromoto Gutiérrez.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Carlos Roberto Durán.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Carlos David Pérez.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Rosalba Rodríguez de Ledesma.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Rosario María Dioguardi Farías, como Directora General de Programas de Salud, adscrito al Viceministerio de Redes de Salud Colectiva, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Jhon Alfred Ñáñez Contreras, como Director General del Despacho, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Resolución que ordena publicar la lista de los entes descentralizados adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que en ella se señalan.