Entrevista a Modesto Emilio Guerrero: "nos toca aprender de la derrota y reconstruir con la siguiente generación de luchadores de izquierda"

14 de febrero de 2026.- La siguiente entrevista a Modesto E. Guerrrero, fue publicada por el medio centroamericano Prensa Comunitaria, realizada por el periodista argentino Adrián Pérez a los 30 días del secuestro de Maduro y Cilia. A la sombra de cipreses de los pantanos que ofrecen reparo cuando el verano argentino no da respiro y nada tiene que envidiarles a las tórridas temperaturas del Caribe, Modesto Emilio Guerrero repasa los vaivenes de la coyuntura venezolana luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por tropas de elite de Estados Unidos en los primeros días de 2026. Su auditorio es un grupo de operarios de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, donde el periodista ejerce la docencia en la materia Trabajo Social Comunitario, en el Bachillerato Popular Arbolito, que lo escucha animadamente mientras almuerza y hace un alto en las tareas que desarrolla en la provincia de Buenos Aires.



Guerrero fue diputado socialista en 1983 por Aragua, dirigente de huelgas con ocupación en los años 80, autor de 14 libros sobre chavismo, el Mercosur y dos biografías celebradas. Una sobre el reportero argentino que filmó en Chile su propia muerte en 1973, y la de Hugo Chávez, traducida en París y premiada dos veces en Caracas. En 2007 fundó la seccional argentina del PSUV y su penúltimo libro Venezuela bajo fuego, fue traducido en Brasil al portugués y resultó una precuela de lo que vino con el 3 de enero de 2026. --

¿Guerrero, Cuáles son las claves para entender ese retroceso del apoyo popular y ese alejamiento de las bases chavistas del gobierno venezolano?



La artera acción imperialista del 3 de enero no es comprensible sin los factores propiciatorios que facilitaron esa acción. No entraron a Caracas en el vacío. Casi todo estaba a favor de EEUU. Maduro ya estaba vaciado de apoyo popular desde varios años antes. Su caída o reemplazo era previsible, incluso si no atacaban los yanquis. Primero, porque cambió todo el proyecto de Estado Comunal de Hugo Chávez. Impulsó un modelo neoliberal de izquierda con un sistema político bonapartista altamente autoritario. No una dictadura, pero si un bonapartismo muy rupestre. Segundo, porque metió presos a muchos dirigentes sindicales que le hacían huelga o paros y a otros políticos socialdemócratas inofensivos militarmente. Yo no defiendo a los presos de María Corina Machado y el resto de la derecha armada. Esos deben quedar presos. Pero si defiendo a los críticos políticos del llamado "chavismo de izquierda" o críticos. Sumaron como ochocientos presos, incluso adolescentes de 17 años. Reprimieron a las madres de esos adolescentes. En esa represión el rol central lo jugaron el Fiscal General y Diosdado Cabello, con el apoyo de Maduro, Jorge y Delcy. Hoy Jorge puede lamentarse lo que quiera pero en cada apresamiento se quedó callado. La prestigiosa abogada chavista María Alejandra Díaz tuvo que exiliarse en Colombia con la ayuda de diputados de las ex FARC y apoyo de Petro. Otro exiliado reconocido es el ex director de Aporrea, Gonzalo Gómez, entre otros. Mantuvo asedió policialmente a los medios alternativos de izquierda como Aporrea. Yo mismo estoy prohibido, aunque no tengo una causa judicial porque soy residente argentino. Ilegalizó al Partido Comunista de Venezuela, el más antiguo del país y a un sector de Patria Para Todos, ambos pro chavistas. Pero Maduro cometió un error adolescente, creyó que el aura consagratoria que le regaló del comandante era para siempre.

Si alguien con alguna duda quiere comprender el resultado de ese gobierno desastroso, que escuche a Jorge Rodríguez en la entrevista con el canal de TV trumpista Newsmax de la primera semana de febrero. Ahí, Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional y jefe del gobierno de Delcy, le dice al periodista lo siguiente. Maduramos desde la captura de Maduro. Queremos una economía de libre mercado. Queremos una asociación con Estados Unidos. El petroleo venezolano es para vendérselo primero a EEUU. Somos amigos del gobierno de Trump (llama a eso "diplomacia de paz") y contra Rusia y China declaró: Somos de este hemisferio...lease no tenemos nada que ver con esas dos potencias. El diario venezolano RDN tituló "Las 8 revelaciones de Jorge Rodríguez". Tiene razón. Son revelaciones, pero no seamos ingenuos. Jorge se atreve a decirlo completo porque es Jorge, un tipo intelectualmente superior a Maduro y a su hermana, capaz de asumir ese riesgo. Porque es un tipo bastante amoral.



–Y esas contradicciones tenían que estallar en algún momento?



Guerrero: Por supuesto, Eso que dice Jorge se cuajó, acumuló y diseñó pausadamente duranre los dos gobiernos de Maduro. Cuando comtrapones esas políticas pro imperialistas con la realidad de un pueblo con el salario minimo congelado desde 2022 y otras locuras, por supuesto que tenía que estallar. La curiosidad sociológica es que estalló de la manera más distópica: A la gente no le importó el secuestro ni le importa el control yanqui del petróleo. Porque la gente popular está en el borde. Entonces estalla con silencio, desdén. La historia es curiosa y altamente contradictoria. Maduro fue más víctima de la violencia derechista que Hugo Chávez. Los actos contra Maduro pasan de veinte. Chávez sufrió el golpe de 2002 y algunos más, como el intento desde la Finca Daktari en 2004, pero incomparable con lo que padeció Maduro. No hay duda. Y le reconozco el mérito de haber resistido... pero lo hizo sin rumbo, más bien con el rumbo torcido (respecto a su origen), porque resistió al servicio de una estrategia opuesta a la de Chávez. Nadie puede hacer dos cosas opuestas en el mismo acto. Maduro gobernaba para reconstituir el Estado petrolero rentista de tipo capitalista asociado a EEUU. Eso es lo que llevan adelante los hermanos Rodríguez con el apoyo de Cabello y Padrino. No hay contradicción con Maduro. El hijo de Maduro lo constató leyendo un mensaje de su padre en el que saludaba lo que hacía Miraflores desde el 3 de enero. Chávez hizo lo opuesto. Una vieja frase explica el destino triste de Maduro: el que le huye a la dialéctica, ésta lo coge por el cu...ello. Maduro quedó atrapado en su política anti popular y su destino es patético.



–¿ Maduro construyó un sistema institucional plagado de lúmpenes, advenedizos y corruptos?



Maduro no es ni fue un lumpen, pero sus dos administraciones se apoyaron en una base social muy lumpenizada, cargada de funcionarios arribistas, escaladores e ignorantes de la practica politica sana. En parte heredada, pero la mayoría de las nuevas camadas incluso menos ideologizadas que las que acompañaron a Hugo Chávez. Acompañaron a Maduro para sobrevivir económicamente, cambiar de clase o enriquecerse. Maduro se apoyó en esa capa social porque se vació de la masa popular de Hugo Chávez.



–¿Cómo puede impactar en Venezuela la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional?



Esta nueva Ley del petróleo y la que viene sobre Minería, y otras, son parte del rediseño semi colonial bajo control yanqui. Delcy y los otros son los diseñadores y gerentes de tránsito. Con esa ley, Venezuela vuelve a lo que fue antes de 1976, cuando el petróleo lo controlaban las compañías petroleras. Por ejemplo, viola todo lo que Delcy y Jorge aprobaron o aplaudieron con Hugo Chávez en 1999 y 2002. Si el petróleo es el salario de la nación venezolana, como dijo alguien, entonces la nación se quedó sin salario. Ahora ese salario lo deterinan y controlaran Trump, Rubio y las petroleras. La nueva ley estipula que las regalías, que es lo que se cobra por extraerlo, las definen Estados Unidos y las compañías.



–Acompañada por su hermano Jorge Rodríguez y por Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez definió la captura de Maduro como "un ataque externo armado militar de una potencia nuclear contra el pueblo venezolano". "Venezuela ha madurado el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos y la ha transmutado en tranquilidad y en cuidar más que nunca la paz", dijo la mandataria, a modo de balance de estos treinta días sin Maduro en la presidencia. Reconoció que había mantenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio y que "el camino debe ser el respeto a la legalidad internacional", y aseguró que "la política, en Venezuela, debe ser nacionalizada entre venezolanos y venezolanas". También afirmó que "muy pocos venezolanos apoyaron la agresión militar".



En esa declaración, flanqueada por su hermano Jorge y por Diosdado Cabello, las tres figuras centrales del drama, ella hace doce definiciones sobre política externa e interna. Delcy Rodríguez miente al decir que muy pocos venezolanos apoyaron la agresión militar. ¿A quién le sirve esa falacia? Yo no celebro que el pueblo apoye una invasión yanqui, pero esa fue la realidad. Lamentablemente, a la mayoría le importó un carajo lo que ocurrió el 3 de enero, salvo por el riesgo de ser bombardeado en su casa. De resto, le dio lo mismo. Un sector no apoya, pero es mayor la cantidad de quienes apoyaron o miraron con simpatía el bombardeo. Hay centenares de informes, datos locales y personales que confirman esa desgracia social. No es la primera vez que vemos esto. En la Panamá de 1999 vimos algo similar contra Noriega. En la antigua RDA también. Esa tragedia fue reflejada en el cine por la película Good By Lenin. La Ia Guerra Mundial fue apoyada masivamente por los pueblos pobres y sindicatos obreros de Alemania, Austria y Francia. Hace apenas dos años, presenciamos en Argentina el dolor de ver a millones de jovenes peronistas y no peronistas, pero muy pobres, votando a Milei, un psicopata de ultra derecha. No estamos en presencia de una extrañeza sino de una gigantesca entrega moral del pueblo venezolano. Como dicen que dijo Mark Twain, "la historia no se repite, pero rima". Esta vez, aunque no lo haya dicho el escritor inglés, en Venezuela rimó con derrota y tragedia nacional.



"LA PRIMERA SEÑAL DE LA DERROTA EN VENEZUELA ES QUE TODA LATINOAMÉRICA QUEDÓ BAJO AMENAZA"



–¿Hacia dónde cree que va Venezuela y la región a partir de la caída de Maduro y el asedio del gobierno de Donald Trump sobre Cuba?



La primera señal de la derrota en Venezuela es que toda Latinoamérica quedó bajo amenaza. La "pistola en la cabeza" con la que gobiernan Delcy y su grupo, también apunta al resto del continente. La segunda señal es que la vanguardia militante venezolana y latinoamericana deberá aprender a superar las ideologías acomodaticias llamadas "gobiernos progresistas". No hay progreso estable al lado del imperio norteamericano. Su decadencia actual es fatal para el mundo en general, pero para nuestro continente muy en particular. Cuba es la nación más amenazada hoy porque es una memoria moral del continente y del mundo.



–¿Qué salida le queda a Venezuela frente al asedio de Estados Unidos? ¿Puede pensarse en una renovación de la revolución bolivariana pensada por Chávez?



Lo conocido como "revolución bolivariana" no existe desde 2012, 2013. Maduro y su grupo de poder vaciaron sus contenidos progresivos, avanzados, útiles. Ahora, habrá que aprender de la derrota y reconstruir con la siguiente generación.



–¿Cómo se puede reconstruir una nación que asiste a la captura de su presidente y es asediada militar y económicamente?



Esa será la tarea de la próxima generación. De esta derrota no se sale sin un alto costo. Pero se sale. El pueblo trabajador argentino pudo salir de la doble derrota sangrienta del peronismo en 1955 y de la dictadura militar en 1976. Chile y otros países también salieron. Venezuela aprenderá a hacerlo, a condición de que la próxima generación de la izquierda sea superior a la generación de Maduro.