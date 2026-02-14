EEUU emite las licencias 49 y 50 que autorizan a Venezuela transacciones relacionadas con el sector petróleo y gas

El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este viernes licencias generales que autorizan a cinco de las mayores industrias de petróleo del mundo a retomar operaciones en Venezuela.

Las compañías beneficiadas Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell recibieron luz verde para ejecutar «transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasístico», marcando la mayor flexibilización de sanciones comerciales.

Según el documento publicado por la OFAC, esta medida responde a una estrategia para revitalizar la industria venezolana con puntos clave:

La Licencia General Nro. 50 permite todas las transacciones prohibidas anteriormente por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR) que involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o a sus entidades subsidiarias (con participación del 50% o más), siempre que dichas operaciones estén vinculadas a las actividades petroleras o gasíferas de las entidades enumeradas en el anexo de la licencia.