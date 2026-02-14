EEUU emite las licencias 49 y 50 que autorizan a Venezuela transacciones relacionadas con el sector petróleo y gas

Por: | | Versión para imprimir

El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este viernes licencias generales que autorizan a cinco de las mayores industrias de petróleo del mundo a retomar operaciones en Venezuela.

Las compañías beneficiadas Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell recibieron luz verde para ejecutar «transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasístico», marcando la mayor flexibilización de sanciones comerciales.

Según el documento publicado por la OFAC, esta medida responde a una estrategia para revitalizar la industria venezolana con puntos clave:

La Licencia General Nro. 50 permite todas las transacciones prohibidas anteriormente por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR) que involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o a sus entidades subsidiarias (con participación del 50% o más), siempre que dichas operaciones estén vinculadas a las actividades petroleras o gasíferas de las entidades enumeradas en el anexo de la licencia.

  • Inversión masiva: Se ha solicitado a los ejecutivos del sector un compromiso de inversión de al menos 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura crítica.

  • Estabilidad global: El plan prevé que Estados Unidos gestione la venta del crudo venezolano a largo plazo para sanear las arcas del país caribeño y reducir los precios del petróleo a nivel mundial.

  • Garantías jurídicas: Las licencias buscan ofrecer el marco legal necesario para que las multinacionales operen sin las restricciones que paralizaron la producción en años anteriores.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 458 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Energía y Petróleo para el Pueblo


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior