EEUU emite las licencias 49 y 50 que autorizan a Venezuela transacciones relacionadas con el sector petróleo y gas

El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este viernes licencias generales que autorizan a cinco de las mayores industrias de petróleo del mundo a retomar operaciones en Venezuela.
Las compañías beneficiadas Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell recibieron luz verde para ejecutar «transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasístico», marcando la mayor flexibilización de sanciones comerciales.
Según el documento publicado por la OFAC, esta medida responde a una estrategia para revitalizar la industria venezolana con puntos clave:
La Licencia General Nro. 50 permite todas las transacciones prohibidas anteriormente por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR) que involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o a sus entidades subsidiarias (con participación del 50% o más), siempre que dichas operaciones estén vinculadas a las actividades petroleras o gasíferas de las entidades enumeradas en el anexo de la licencia.
-
Inversión masiva: Se ha solicitado a los ejecutivos del sector un compromiso de inversión de al menos 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura crítica.
-
Estabilidad global: El plan prevé que Estados Unidos gestione la venta del crudo venezolano a largo plazo para sanear las arcas del país caribeño y reducir los precios del petróleo a nivel mundial.
-
Garantías jurídicas: Las licencias buscan ofrecer el marco legal necesario para que las multinacionales operen sin las restricciones que paralizaron la producción en años anteriores.