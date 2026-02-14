(VIDEO) La amenaza de Trump a México es una amenaza para toda América Latina: Cuba y Colombia se pronuncian

Sábado, 14 de febrero de 2026.- ¿Es la postura de Donald Trump una señal de peligro para el resto del continente? En este video analizamos por qué la reciente amenaza de Trump a México ha dejado de ser un asunto bilateral để convertirse en una preocupación regional. Los gobiernos de Cuba y Colombia han roto el silencio, advirtiendo que cualquier ataque a la soberanía mexicana es, en realidad, una amenaza para toda América Latina.Exploramos los puntos clave de las declaraciones emitidas desde La Habana và Bogotá:Solidaridad Regional: ¿Por qué Colombia và Cuba consideran que México es la primera línea de defensa de la región?Impacto Geopolítico: Las consecuencias económicas và diplomáticas de las políticas de Trump.Unidad Latinoamericana: El llamado de los líderes del sur para enfrentar las presiones de Estados Unidos.No te pierdas este análisis profundo sobre la geopolítica actual và lo que significa para el futuro de nuestras naciones.