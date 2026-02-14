(VIDEO) La amenaza de Trump a México es una amenaza para toda América Latina: Cuba y Colombia se pronuncian

Exploramos los puntos clave de las declaraciones emitidas desde La Habana và Bogotá:
Solidaridad Regional: ¿Por qué Colombia và Cuba consideran que México es la primera línea de defensa de la región?
Impacto Geopolítico: Las consecuencias económicas và diplomáticas de las políticas de Trump.
Unidad Latinoamericana: El llamado de los líderes del sur para enfrentar las presiones de Estados Unidos.
No te pierdas este análisis profundo sobre la geopolítica actual và lo que significa para el futuro de nuestras naciones.