Tras diez años de búsqueda: Capturaron en Bolívar a presunto homicida de la periodista Kalinina Ortega

15-02-26.-Las autoridades detuvieron al presunto responsable de la muerte de la periodista Kalinina Ortega. El sujeto está acusado de cometer el crimen en el año 2016 tras aprovecharse de la confianza que logró tener de la víctima.Así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico. El funcionario detalló que el sujeto detenido responde al nombre de Armando Ricci Degiosti, de 71 años.El comisario precisó que la captura se llevó a cabo en el estado Bolívar. La detención se logró tras varios años de búsqueda e investigaciones de campo.Asesinato de la periodista Kalinina OrtegaEl crimen de la reconocida periodista ocurrió en 2016 dentro de su vivienda ubicada en la avenida Peñalver, parroquia San Bernardino, municipio Libertador de Caracas.Según Rico, Ricci Dagiosti se aprovechó de su labor como jardinero y la confianza de Ortega para alojarse en la casa de esta. Sin embargo, el día del hecho, el hombre "sostuvieron una fuerte discusión la cual se tornó agresiva y el detenido, tomó una botella vacía y le propinó un fuerte golpe a la fémina, dejándola sin vida".Tras cometer el crimen, el hombre envolvió el cadáver en sábanas y lo enterró en un hueco que cavó en el patio de la vivienda. Posteriormente, plantó un árbol frutal sobre el cuerpo para evitar que pudieran localizarla.Además, el hombre realizó una limpieza profunda en el inmueble para borrar los rastros de sangre. Luego, tomó algunos objetos de valor y huyó del lugar.Kalinina Ortega nació en Caripito el 23 de marzo de 1940. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Uno de sus primeros trabajos fue en el diario Últimas Noticias. Luego obtuvo el título de locutora y fue voz de la recordada Radio Aeropuerto. También ejerció su profesión en el diario El Nacional durante las décadas de los años 70 y 80.Su hermana Karelia al describir a Kalinina Ortega, la calificó como una mujer luchadora y simpatizante de Hugo Chávez, A ella le decían la profesora porque ella daba clases. Mi hermana siempre fue comunista, guerrillera, luchó contra Rómulo Betancourt contra los gobiernos adecos. Se iba a los mítines de Betancourt en la Plaza O’Leary cargando bombas molotov. La digepol allanaba la casa y nos llevaban presas a las tres hermanas a cada rato, nos metían en Cotiza. Ella estuvo en el cerro El Bachiller y ayudó en la logística guerrillera. Se reunía con Teodoro Petkoff, Manuel Caballero, etc”.