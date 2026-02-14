Reporta INAMEH cielo parcial a despejado predominará en el territorio nacional

La mayor parte del país registrará un cielo de parcial a despejado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado, reseñó una publicación en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El reporte oficial del clima prevé estabilidad atmosférica en casi todo el territorio, aunque se estima el desarrollo de mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, así como en el este de los estados Miranda y Falcón.

La situación meteorológica también contempla chubascos dispersos y actividad eléctrica ocasional en zonas específicas como el sur del lago de Maracaibo, Bolívar, Amazonas y la región de los Andes.

Después del mediodía, el pronóstico indica nubosidad fragmentada que alternará con áreas despejadas sobre buena parte de Venezuela, sin que se descarte la aparición de precipitaciones de intensidad variable al suroeste de Bolívar, norte de Amazonas y el sur de Zulia.

En la Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira, las condiciones climáticas se mantendrán favorables con nubosidad de parcial a despejada durante la jornada.

No obstante, existe la posibilidad de formación de mantos estratiformes con lluvias ligeras durante la madrugada, especialmente en las zonas montañosas ubicadas al este de Miranda.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.