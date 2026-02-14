Excarcelan de 17 privados de libertad del centro de detención Zona 7 en Caracas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

14 de febrero de 2026.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó la excarcelación de 17 personas privadas de libertad en el centro de detención Zona 7, en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía.



Rodríguez destacó que esta medida se inscribe dentro de los esfuerzos institucionales por afianzar la estabilidad interna y consolidar una ruta de paz y entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad venezolana.



El parlamentario subrayó la importancia de avanzar hacia una convivencia democrática que coloque en primer plano los símbolos de identidad nacional y el respeto mutuo entre los ciudadanos. En sus palabras: "Continuemos esta ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática y entre hermanos. Todos tenemos una misma canción: El Gloria al Bravo Pueblo. Todos una misma bandera".



La liberación de este grupo se suma a las políticas de reconciliación impulsadas por el Poder Legislativo, orientadas a normalizar el clima político nacional. Con la aplicación de la Ley de Amnistía, aún en discusión, los beneficiados podrán reincorporarse a sus hogares, mientras el Estado reafirma su compromiso con la justicia, la unidad y la construcción de un país bajo un mismo estandarte patrio.