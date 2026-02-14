Ex-presidente Barack Obama aborda video racista compartido por Donald Trump que lo representa como un simio

14 de febrero de 2026.-El expresidente estadounidense Barack Obama se refirió indirectamente a un video racista publicado en las redes sociales del presidente Donald Trump, declarando ante un presentador de podcast que la "vergüenza" y el "decoro" que antes guiaban a los funcionarios públicos se han perdido, informó BBC.com.

El video ofensivo incluía un fragmento que mostraba a Obama y a su esposa Michelle como simios, lo que generó críticas generalizadas de demócratas y republicanos.

La Casa Blanca defendió inicialmente el video, calificando las reacciones negativas de "falsa indignación". Posteriormente, la publicación fue atribuida a un miembro del personal y eliminada.

Obama habló con el podcaster liberal Brian Tyler Cohen, quien le preguntó al primer presidente negro de Estados Unidos sobre el tono del discurso político. Cohen citó la publicación de Trump entre varias controversias recientes.

El clip, con la canción "The Lion Sleeps Tonight", se incluyó al final de un video compartido por la cuenta de Trump en Truth Social, que contenía afirmaciones infundadas sobre fraude electoral en las elecciones de 2020.

La publicación provocó la indignación de políticos, incluyendo a altos cargos del Partido Republicano de Trump.

El senador Tim Scott, el único senador republicano negro, lo describió como "lo más racista que he visto en esta Casa Blanca".

El clip evoca caricaturas racistas que comparan a las personas negras con monos y parece haber sido extraído de una publicación de X, compartida por el creador de memes conservadores, Xerias, en octubre.

Trump ha declarado a la prensa que "no vio" la parte del video que mostraba a los Obama.

"No cometí ningún error", respondió a la prensa cuando se le preguntó si pensaba disculparse.

El podcast de 47 minutos con Obama se lanzó el sábado. El episodio comienza con el presentador pidiéndole que comente sobre el "discurso" estadounidense, que, según él, "ha alcanzado un nivel de crueldad nunca antes visto".

Cohen menciona las afirmaciones de la Casa Blanca de que las "víctimas" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son "terroristas domésticos", y añade: "Hace apenas unos días, Donald Trump puso una foto tuya, con tu cara, en el cuerpo de un simio".

Obama responde: "Es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense encuentra este comportamiento profundamente preocupante.

"Es cierto que llama la atención. Es cierto que es una distracción".

Pero Obama dijo que, durante sus viajes por Estados Unidos, conoció a personas que "todavía creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad".

"Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión", continuó.

Y lo cierto es que no parece haber vergüenza alguna entre quienes antes creían que era necesario tener decoro, decoro y respeto por el cargo, ¿verdad?

"Eso se ha perdido."

No mencionó a Trump por su nombre en su respuesta.

Durante la entrevista, Obama habló sobre diversos temas. Elogió a los manifestantes que se han organizado pacíficamente contra las operaciones migratorias, analizó la redistribución de distritos electorales y habló de su biblioteca presidencial, cuya apertura está prevista para el año que viene en Chicago.