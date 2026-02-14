Fallece bombero forestal herido durante la extinción de incendio en Caricuao

14/02/2026.- Luego de tres días de haber participado en la extinción de un incendio de vegetación en la parroquia Caricuao, en Caracas, el efectivo del Cuerpo de Bomberos Forestales del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Manuel Marchán, falleció a causa de las graves quemaduras que tuvo durante su desempeño en el evento.

La información la suministró el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Alfred Nazareth Ñáñez, quien manifestó estar muy triste por el hecho".

"Informo con mucha tristeza que nuestro bombero forestal Manuel Marchan, quien lideró el combate contra el incendio suscitado el pasado jueves en el parque Universal La Paz de Caricuao, murió a causa de severas quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo", dijo.

Agregó que "hombres como él viven por una vocación de la que dependen muchas vidas que no tienen voz: la fauna y la flora, las aguas, el aire".

Señaló que en buena medida el futuro de la especie humana depende de los héroes de carne y hueso como Marchán, que "silenciosamente apagan el fuego que los inescrupulosos provocan por maldad o ignorancia".

"Envío desde el corazón del Ecosocialismo nuestras más sentidas condolencias a su esposa e hijo, y nuestro reconocimiento eterno a Manuel. ¡Honor y gloria!", concluyó.